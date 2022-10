El asturiano dirigirá al equipo nacional por primera vez en la Copa del Mundo

Luis Enrique Martínez actuará como seleccionador de España en una Copa del Mundo por primera vez en su carrera en el Mundial Qatar 2022. Pero no será la primera vez que el asturiano represente al combinado nacional en un Mundial.

Cuántos Mundiales jugó Luis Enrique como jugador de la Selección España y cómo le fue

Luis Enrique participó como jugador de la Selección España en tres Mundiales: en 1994, 1998 y 2002. 20 años después, Luis Enrique participará en una Copa del Mundo, esta vez como seleccionador nacional de España.

En 1994, Luis Enrique jugó cuatro de los cinco partidos que disputó España en el Mundial y marcó un gol, en la victoria por 3-0 ante Suiza en octavos de final. No obstante, el momento más recordado por todos los aficionados en aquel torneo fue cuando Luis Enrique recibió un codazo de Tassotti en el partido de cuartos de final ante Italia. El jugador transalpino propinó un codazo dentro del área al asturiano, pero el árbitro no lo vio y no señaló penalti. España caería por 2-1 eliminada ante los italianos.

En 1998, Luis Enrique jugó los tres partidos de la fase de grupos con España, pero la selección nacional cayó eliminada en esa fase y no jugó las eliminatorias. Luis Enrique marcó el segundo gol de España en la victoria por 6-1 a Bulgaria.

Y en 2002, Luis Enrique jugó los cinco partidos que España disputó en Corea y Japón, pero el asturiano no tuvo un papel muy protagonista y no marcó gol alguno en dicho torneo.