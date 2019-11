¿Cuánto tardaron los Campeones Sub 17 en 2005 y 2011 en debutar con Selección Mayor?

Pocos ganadores del Mundial Infantil con el Tri han encontrado consolidación a nivel profesional.

La Selección Mexicana Sub 17 se encuentra en semifinales del Mundial 2019 que se lleva a cabo en , donde la meta es emular el resultado conseguido en el 2005 y 2011 cuando lograron alcanzar el título.

De aquellas generaciones, son pocos nombres los que se encuentran en el máximo nivel, mientras que algunos deambulan en diferentes divisiones, países, e incluso se han visto obligados a alcanzar el retiro.

Quizá los nombres que más se recuerdan son los de Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Héctor Moreno, Antonio Briseño y Carlos Fierro, toda vez que se encuentran en su máximo nivel o el club en el que se encuentran los pone en el mapa.

¡La mejor jugada en la toda la historia del ⚽! pic.twitter.com/gkYkjGO6EL — Goal en español (@Goal_en_espanol) 8 de noviembre de 2019

Detrás de estas generaciones también se encuentra un proceso hacia la Selección Mayor, del que pocos son los afortunados de culminar, pues el fondo físico y la calidad deportiva es un punto medular para posicionarse en el Tri, tal como se esperaba cuando fueron scouteados por primera ocasión.

En Goal te contamos el tiempo que pasó para que debutaran en el Tri, combinado que ahora dirige el argentino Gerardo Martino.

PERÚ 2005

Quizá la generación que generó mayor expectativa, por los nombres que saltaban a la palestra, así como el proceso que podían lograr. De los 20 convocados, únicamente diez debutaron con Selección mayor, siendo Hugo Sánchez el entrenador que más jugadores llamó.

De aquí, Carlos Vela fue el único que renunció al combinado nacional para dar paso a nuevos jugadores, esto en su mejor momento actualmente con el LAFC de la . Además, dos de todos estos se mantienen en el radar de Gerardo Martino en el proceso para 2022.

Nombre Posición Año del Debut Entrenador ¿Cuánto tiempo tardó para debutar? Héctor Moreno Defensa 2007 Hugo Sánchez Dos Años Efraín Juárez Defensa 2009 Javier Aguirre Cuatro Años Patricio Araujo Defensa 2007 Hugo Sánchez Dos Años Omar Esparza Mediocampista 2007 Hugo Sánchez Cuatro Años Adrián Aldrete Mediocampista 2007 Hugo Sánchez Dos Años César Villaluz Mediocampista 2007 Hugo Sánchez Dos Años Edgar Andrade Mediocampista 2011 José Manuel de la Torre Seis Años Giovani Dos Santos Delantero 2007 Hugo Sánchez Dos Años Carlos Vela Delantero 2007 Hugo Sánchez Dos Años Enrique Esqueda Delantero 2007 Hugo Sánchez Dos Años

MÉXICO 2011

El Tri Sub 17 que ganó el Mundial Sub 17 tenía como característica la proyección a futuro que podrían alcanzar, además de que fue un grupo bien conformado por Raúl Gutiérrez, considerado como uno de los mejores seleccionadores en divisiones menores.

De todos los convocados por el Potro, únicamente dos tuvieron suerte de ser llamados al Tri Mayor años después, aunque no han tenido la misma suerte, no son recurrentes y no son protagonistas en los equipos en los que se encuentran.