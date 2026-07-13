¿Quieres ver algún partido del Mundial este verano? El torneo empieza el 11 de junio, así que aún puedes conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.

Aunque ya pasaron varias ventanas de venta, aún hay entradas para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Deja que GOAL te guíe con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, tanto para la fase de grupos como para la fase eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Categorías oficiales de precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficiales Rango estimado en el mercado secundario 11-27 de junio Fase de grupos (países anfitriones) 400–2.735 $ 1.199–5.500 $+ (1.950 $) 11–27 de junio Fase de grupos (grandes equipos neutrales) 120–1.200 750–3.800 $ (1.650 $) Del 11 al 27 de junio Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral) 120 $ – 1.200 202–2.500 $ (1.092 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes de gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 dólares (1.250 dólares) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría Fase de grupos Octavos y cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400–800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 dólares Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 – 2.030

Lista de los partidos restantes de la Copa del Mundo de 2026 y entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son: