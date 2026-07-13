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¿Cuánto cuestan ahora las entradas para el Mundial? Guía de precios en directo 2026, precio medio de reventa, la final y más

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Cómo conseguir entradas de última hora para el Mundial y cuánto puedes esperar pagar

¿Quieres ver algún partido del Mundial este verano? El torneo empieza el 11 de junio, así que aún puedes conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.

Aunque ya pasaron varias ventanas de venta, aún hay entradas para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Deja que GOAL te guíe con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, tanto para la fase de grupos como para la fase eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Categorías oficiales de precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficiales

Rango estimado en el mercado secundario

11-27 de junio

Fase de grupos (países anfitriones)

400–2.735 $

1.199–5.500 $+ (1.950 $)

11–27 de junio

Fase de grupos (grandes equipos neutrales)

120–1.200

750–3.800 $ (1.650 $)

Del 11 al 27 de junio

Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral)

120 $ – 1.200

202–2.500 $ (1.092 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes de gran demanda)

225–540 $

550–3.200 dólares (1.250 dólares)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 dólares

400–800 dólares

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200–500 $

600–2.790 dólares

Categoría 4

60 $ - 120 $

150–350 $

400 – 2.030

Lista de los partidos restantes de la Copa del Mundo de 2026 y entradas

Fechas

Sedes/Ubicaciones

Selecciones

Entradas

14 de julio

Dallas, EE. UU.

Semifinal: Francia vs. España

Comprar entradas

15 de julio

Atlanta, EE. UU.

Semifinal: Inglaterra vs. Argentina

Comprar entradas

18 de julio

Miami, EE. UU.

Tercer puesto: Francia/España vs. Inglaterra/Argentina

Comprar entradas

19 de julio

Nueva Jersey

Final del Mundial 2026: Francia/España vs. Inglaterra/Argentina

Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

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