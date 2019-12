Cuánto cuesta Heung-min Son: contrato con el Tottenham, cláusula de rescisión y rumores

El asiático es una de las figuras emergentes del momento y su nombre interesa a varios equipos 'top'.

Heung-Min Son fue sensación en la UEFA Champions League 2018-19 con el Hotspur. En realidad, no sólo en la Liga de Campeones ni en la Premier League. Es un fenómno ya del balompié europeo. Con base a sus actuaciones, velocidad, desenfado, goles y asistencias para encarar a los adversarios, de a poco se ha ido labrando su fama de polifacético. La última prueba de todo su talento la dio ante el , firmando un auténtico golazo que hizo que Mourinho recuerde a Ronaldo Nazario.

De 27 años de edad, el nacido en Chuncheon es toda una celebridad en su país. Aunque eso no impidió, en el curso pasado, que estuviera cerca de ir al ejército para cumplir con su servicio. Sin embargo, a la postre no ocurrió, no se retiró temporal y obligatoriamente, y eso lo ayudó para consolidarse en el Viejo Continente.

4' City 1-0 Spurs

7' City 1-1 Spurs

10' City 1-2 Spurs

11' City 2-2 Spurs

21' City 3-2 Spurs pic.twitter.com/8sRAYYQGlO — Goal en español (@Goal_en_espanol) 17 de abril de 2019

En Goal le presentamos a los aficionados la información de mercado que deben de saber al respecto sobre el coreano:

CUÁNTO CUESTA SON

Hoy en día, en diciembre de 2019, el sitio especializado Transfermarkt lo tasa en 80 millones de euros.

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO SON CON EL TOTTENHAM

De acuerdo con la misma fuente citada, hasta el 30 de junio del 2023. Precisamente para prevenir los cantos de sirena de otros clubes del Viejo Continente, apenas el 20 de julio pasado fue que estampó su rúbrica para la extensión. Fichó con el conjunto inglés desde el 28 de agosto del 2015, cuando llegó procedente del a cambio de 16 'kilos'.

CUÁL ES LA CLÁUSULA DE SON EN EL TOTTENHAM

En teoría no existen cláusulas de rescisión en la Premier League. Supuestamente para eso crearon el 'transfer request', o petición de transferencia, la cual obliga a las escuadras a escuchar ofertas por un futbolista que ya no desea seguir en la institución respectiva. Por lo tanto, si alguien lo pretende, no tendría que abonar una cantidad fija de antemano. Sin embargo, no es una regla escrita. Casos como el pase de Philippe Coutinho al recuerdan que los cuadros ingleses son difíciles de negociar por su buena economía y no dan su brazo a torcer simplemente porque no haya un monto predeterminado.

QUÉ RUMORES O EQUIPOS ESTÁN INTERESADOS EN SON

Son numerosos y de diversas procedencias: La Liga, , entre otros. El alzó la mano primero en 2017, aunque ahora su valía sería prohibitivo para los nervionenses. El , por su parte, pensó en él para reemplazar a Franck Ribéry, quien al final de la campaña salió del club. En octubre de este año, distintos medios informaron que espías de la viajaron a para seguir las evoluciones de tres jugadores del Tottenham, siendo Son uno de ellos.