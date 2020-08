¿Cuánto cuesta el fichaje de Neymar y qué valor de mercado tiene la estrella del PSG?

Los franceses pagaron 222 millones en 2017; tres años después, puede ganar la tan ansiada Champions League.

Hace un año, el parecía haberle abierto las puertas a Neymar para que salga del club el verano pasado. Según L'Equipe, el club francés esperaba una gran oferta para traspasarlo pero no a cualquier precio. Poco más de doce meses después, el brasileño, que finalmente se quedó en el Parque de los Príncipes, puede ganar ahora la primera Champions League para el club de París.

Neymar, de salir del PSG a jugar la final de la Champions

En junio de 2019, el presidente del campeón de la , Nasser al-Khelaïfi, mandaba un mensaje a su grupo de grandes estrellas, entre las que se encontraba el brasileño. "Los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades. incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más, no están en el PSG para complacerse y tendrán que trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ciao. Ya no quiero ver más comportamientos de estrellas", aseguraba. Y vaya si se han comprometido: ya están en la final de la Champions, donde enfrentarán al Bayern Munich.

Las cartas estaban sobre la mesa y todo el mundo miraba al y al como sus posibles destinos. Los blancos habían estado relacionados con Neymar prácticamente desde que se marchó al PSG en 2017, mientras que su regreso a la ciudad Condal tomaba cuerpo desde que Goal publicara la hoja de ruta a seguir para repatriarlo .

Sin embargo, L'Equipe avisaba ya que el PSG sólo lo iba a vender por una gran oferta, ya que pagaron 222 millones de euros para abonar su cláusula de rescisión con el Barcelona, por lo que era de esperar que quisieran recuperar la inversión realizada.

Qué valor de mercado tiene Neymar

Según Transfermarkt, web especializada en el valor de los jugadores, a sus 28 años Neymar cuesta 128 millones de euros, casi cien menos de los que pagó el PSG en 2017.

Eso sí, los 222 millones que pagaron los galos no eran el precio de mercado real de Neymar. Por aquellos días, Transfermarkt lo tasaba en 100 millones de euros.

El impacto de la pandemia del coronavirus Covid-19

No fue menor el impacto de la pandemia del coronavirus Covid-19, que ha hecho que los valores de mercado disminuyeran bastante. De hecho, para Transfermarkt Neymar costaba 160 millones de euros en diciembre de 2019, por los 128 con los que lo tasó en abril de 2020, en plena pandemia. Pese a todo, se espera que su gran desempeño en la aumente su valor de mercado.

Neymar cuesta mucho menos para el CIES Football Obervatory

Por su parte, el CIES Football Observatory considera que el valor de Neymar es bastante más bajo. En 2017 lo tasaba en más de 200 millones, pero los algoritmos que utilizan creen que su valor ha decaído a 82,7.

En junio pasado, el CIES Football Observatory elaboró un ranking de los 100 futbolistas más valiosos del mundo y el mismo es encabezado por Kylian Mbappé, tasado en 259.2 millones de euros. Lionel Messi recién aparece en la posición 22°, con un valor de 100.1.

El centro con sede en , que se encarga de realizar este tipo de estudios de mercado, realizó un algoritmo que promedia el rendimiento en la cancha, la edad, el costo de transferencias anteriores y el estado del contrato con su actual equipo. Neymar es el 37°, con un valor de 82,7 millones.