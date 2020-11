¿Cuántas veces Jiménez, Tecatito y Lozano jugaron juntos en la Selección mexicana?

La única ocasión en la que el director técnico logró reunirlos no le trae muy buenos recuerdos a los verde, blanco y rojo.

Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona forman un tridente con el que la mayoría de los aficionados de la Selección mexicana, medios de comunicación y prácticamente cualquiera tiene cuando menos la curiosidad de verlos juntos.

Después de las ausencias de algunos de ellos por diferentes razones, el entrenador Gerardo Martino también es de los afortunados que podrá contar con ellos para los duelos amistosos de la Fecha FIFA contra y .

En la ocasión anterior, el Chucky resultó baja contra Holanda y debido al brote de coronavirus ocurrido en el . El mexicano no dio positivo, pero estuvo en cuarentena como el resto del equipo y las autoridades sanitarias de la región prohibieron su desplazamiento a Ámsterdam.

Previamente a esa situación, y al inicio de la era del Tata, Tecatito protagonizó una polémica con el estratega. Hubo un malentendido durante su primera convocatoria para los cotejos vs y .

El exRayados de no acudió al llamado porque continuó la recuperación de una molestia en el tobillo izquierdo en el Porto y esto molestó al rosarino. Sin embargo, posteriormente se aclaró el motivo con el club portugués y el timonel volvió a llamarlo.

No obstante, no será la primera oportunidad en la que Martino dispone del trío dorado. Hay un antecedente y no consistió el mejor de todos.

¿CUÁNDO JUGARON JUNTOS Y CÓMO LES FUE?

Era el 11 de septiembre del 2019. Todavía la crisis sanitaria por el COVID-19 lucía lejana. En aquella fecha, y el Tricolor chocaron en el Estadio Alamodome de San Antonio, Texas, .

Los sudamericanos triunfaron gracias a un triplete de Lautaro Martínez y un cobro desde los once pasos de Leandro Paredes. La Albiceleste se impuso sin problema alguno por 4-0 en la única derrota registrada de la gestión del Tata hasta ahora.

Los tres mencionados comenzaron desde el arranque, mas ninguno trasladó peligro al arco defendido por Esteban Andrada. Una sola chance fabricaron, concretamente Lozano. 92 minutos tardaron en generarla mediante un disparo de media distancia. Aunque el DT encontró una razón para esto.

"Son de los jugadores que más expectativa generan. Contar con ellos es un aliciente. En aquella oportunidad con Argentina era la primera vez que venía Jesús, entonces teníamos que acomodar los movimientos de los tres porque fuimos muy predecibles en ese partido.

"Estuvieron muy quietos en sus lugares, Jesús en su costado, Hirving por el otro y Raúl por el medio y fuimos fácilmente absorbidos. Esta semana estuvimos trabajando para coordinar los movimientos y ser menos predecibles", explicó Martino.

Los oponentes asiáticos serán la segunda y tercera prueba para Jiménez - Lozano - Tecatito. Tendrán que demostrar por qué son actualmente el tercero más caro del continente.