Cuántas finales de la Champions League se jugaron en España: Finalistas, campeones, ciudades y estadios

Liverpool y Tottenham deciden al campeón de Europa en el Wanda Metropolitano, el próximo 1 de junio.

El y el disputarán el próximo 1 de junio la final de la Champions League. Los Spurs eliminaron al en el último suspiro un día después de que los Reds remontaran al una eliminatoria que estaba 3-0 en favor de los catalanes tras el juego del Camp Nou. En ese sentido, dos equipos ingleses protagonizarán la mayor cita que el continente pueda ofrecer a nivel de clubes. Y lo harán nada menos que en el imponente Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Claro la de este año no será la primera que se disputa en territorio español: a continuación, un repaso por las anteriores siete finales de Liga de Campeones o Copa de Europa que acogió a lo largo de la historia.

1956/57 | 2-0 | S. Bernabéu

1968/69 | Milan 4-1 Ajax | S. Bernabéu

En la segunda edición de la Copa de Europa, y como campeón vigente, eltuvo la ventaja de disputar la final en su casa, el. Ante 120.000 espectadores, el 30 de mayo de 1957 la Fiorentina de resistió hasta el minuto 70, cuandomarcó el primer gol. Seis minutos después,

Muchísimo menos público acudió, doce años después, a la final entre el Milan entrenado por Nereo Rocco y el Ajax dirigido por Rinus Michels, que el 26 de mayo de 1969 acabó con victoria para los Rossoneri por 4-1. Casi 50 mil personas vieron cómo Pierino Prati fue la gran figura de aquella final de la Copa de Europa, la número 14 de la historia, marcando un hat-trick que hizo inútil el tanto de Velibor Vasovic. Ese Ajax contaba nada menos que con Johan Cruyff como principal estrella.

1979/80 | N. Forest 1-0 Hamburgo | S. Bernabéu

Once años después, la final de la Copa de Europa volvía a la capital española, y otra vez al Santiago Bernabéu. El partido tuvo lugar el 28 de mayo de 1980 y enfrentó al FC, vigente campeón, con el Hamburgo SV. Fue victoria para el equipo inglés por 1-0, marcando así un hito que nadie ha podido igualar al pasar de ser un equipo de 2.ª división a convertirse en bicampeón de Europa en tan sólo 4 años. John Robertson marcó el único tanto para los dirigidos por Brian Clough.

1985/86 | Steaua B. 0 (2) - (0) 0 Barceona | R. S. Pizjuán

El 7 de mayo de 1986 es una fecha negra para la historia del FC Barcelona. Ese día sufrió una de sus derrotas más dolorosas, la de la final de la Copa de Europa. Su rival en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de era el Steaua de Bucarest, un equipo sin jugadores destacables de un país, Rumanía, que jamás había colocado un representante en una cita de tan alto nivel. El Barça tenía mejor equipo y la ventaja de ser 'local': 10.000 aficionados blaugranas frente a apenas un millar de rumanos llegados a España a última hora. Sin embargo, fue incapaz de marcar un gol en dos horas de juego tras las cuales llegaron a la tanda de los penaltis, donde Urruti paró un lanzamiento a Majearu, pero fallaron Alesanco, Pedraza, Pichi Alonso y Marcos. Los lanzamientos terminaron con un exiguo 2-0 suficiente para convertir en campeón al Steaua de Bucarest.

1988/89 | Steaua B. 0-4 Milan | Camp Nou

La final de la temporada 1988/89 volvió a ser en España, apenas tres años después de la anterior. Pero no fue en Sevilla, sino en Barcelona. Tuvo lugar el 24 de mayo de 1989 en el Camp Nou, ante 97 mil espectadores, y en ella se enfrentaron el y el Steaua de Bucarest, equipo que llegaba a su segunda final en cuatro temporadas. Venció el conjunto italiano por el marcador de 4-0, llevándose así su tercer título continental, ese que no ganaba desde hacía 20 años. Dobletes de los holandeses Ruud Gullit y Marco van Basten le dieron la victoria a los de la , que eran entrenados por Arrigo Sacchi. Previamente, el equipo lombardo había vencido al Estrella Roja de Belgrado en octavos de final, al en cuartos, y al Real Madrid de la Quinta del Buitre por un global de 6-1.

1998/99 | Man. United 2-1 Bayern | Camp Nou

Una de las finales más recordadas de la historia se dio en el Camp Nou el 26 de mayo de 1999, cuando el remontó al Bayern Munich en los dos últimos minutos del partido. El Bayern se adelantó apenas a los 5' por medio Mario Basler, hasta que llegó el minuto 91' del partido. Todos los jugadores del United pisaron el área alemana en un córner ejecutado por David Beckham. El lanzamiento no encontró la cabeza de ningún jugador inglés, pero sí un disparo a medias de Ryan Giggs que terminó en los pies de Teddy Sheringham para el 1-1 momentáneo. La cara de desconsuelo de Lothar Matthaus, que había dejado el campo al minuto 81 sintiéndose campeón, era la explicación perfecta para la pesadilla germana que sólo estaba por empezar. Después del empate, los ingleses forzaron un último córner en el minuto 93. Otra vez Beckham lanzó el saque de esquina que terminaría pivoteando Sheringham antes de que Ole Gunnar Solskjaer anotara el 2-1 definitivo.

2009/10 | Bayern 0-2 Inter | S. Bernabéu

La última final en España antes de la que se jugará en el Wanda Metropolitano también fue en Madrid, pero no en la casa del Atlético, sino en la del Real. En el Bernabéu, el 22 de mayo de 2010, el se proclamaba campeón de Europa después de doblegar por 0-2 al Bayern gracias a los goles logrados por el delantero argentino Diego Milito. Los nerazurri culminaban así una temporada de ensueño tras alzarse con el triplete, Scudetto, Copa y 'Champions'. El ex del vivía su noche de gloria y se la hacía vivir a un Inter que desde 1972 no jugaba una final; desde entonces, vivía a la sombra del vecino Milan.