Cuándo son las semifinales de la Concachampions 2019

Los clubes de la Liga MX ya perfilan a sus adversarios en la siguiente instancia del torneo internacional.

La Concacaf Liga de Campeones 2019 ya se encuentra en su etapa decisiva. Los sobrevivientes de los octavos sellaron su boleto a los cuartos de final y uno de estos será el que herede el trono vacante de .

En Goal te presentamos las fechas de los cotejos correspondientes a la fase de los mejores ocho:

CUÁNDO SON LAS SEMIFINALES

JUEGOS DE IDA:

03/03/19

Tigres vs Santos | Horario por confirmar

04/03/19

vs Independiente o Kansas | Horario por confirmar