A los partidos de la cuarta jornada se suman el Real Madrid vs. Athletic Club y el Granada vs. Atlético de Madrid de la novena.

Las últimas temporadas no han sido poco los partidos que han tenido que ser cambiados de fechas por la apretura del calendario. Esta temporada parace que lleva el mismo camino pero por un nuevo motivo, Con la amenaza de suspensión por motivos de Covid yendo a mucho menos, ha aparecido el calendario FIFA, especialmente el que afecta a la Conmebol, para suspender ya dos partidos de LaLiga y seguramente otros dos. Si en el cuarta jornada se suspendieron el Sevilla vs. Barcelona y el Villarreal vs. Alavés, para la novena jornada LaLiga ha solicitado al Comité de Competición la suspensión del Real Madrid vs. Athletic Club y el Granada vs. Atlético de Madrid. Esta jornada se disputará entre el sábado 16 y el lunes 18 de octubre.

En la cuarta jornada el Comité de Competición desestimó la petición de LaLiga, en mitada de la 'guerra' Liga-RFEF, y la patronal de clubes acudió al CSD, que sí aceptó el aplazamiento.

Son muchos los jugadores que tendrán que viajar en la fecha de selecciones al otro lado del charco. Principalmente los brasileños del Real Madrid así como Fede Valverde, o los uruguayos y argentinos del Atlético de Madrid.

Cuándo se juega el Real Madrid vs. Athletic Club y el Granada vs. Atlético de Madrid

Con un calendario más apretado que nunca habida cuenta de los parones por selecciones en el año previo al Mundial, y con competiciones europeas, jornadas de Liga, Copa del Rey e incluso Supercopa, no quedan muchos huecos para que pueda disputarse el encuentro.

De este modo el Sevilla-Barcelona tendría que esperar a poder celebrarse acorde a lo que vaya sucediendo en la competición para ambos contendientes. Si el Real Madrid cayese frente al Barcelona en la semifinal de la Supercopa, prevista para el 12 de enero, y el Athletic Club hiciera lo propio frente al Atlético de Madrid, y dado que ni Real Madrid ni Athletic Club jugaría ese fin de semana (15 y 16 de enero) en la Copa del Rey, podrían encontrar un hueco ese fin de semana para disputarlo. No ocurriría lo mismo si fuese el Atlético de Madrid el que cayese eliminado, porque el Granada sí jugaría Copa del Rey ese fi de semana,.

Si no ocurriera esto, tendría que esperarse a que ambos quedaran eliminados de la Copa del Rey o de las competiciones europeas.