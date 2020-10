¿Cuándo podrían cruzarse Boca y River en la Copa Liga Profesional 2020?

El Xeneize y el Millonario no se vieron las caras en todo el año debido a la pandemia y no lo harían hasta 2021.

Boca y River disputaron hasta el final la última Superliga y transformaron la definición del campeonato en un Superclásico de varias fechas. Sin embargo, a pesar de haber luchado mano a mano, no llegaron a cruzarse en la cancha, ya que el partido de la temporada 2019/20 había sido en noviembre. Y con la suspensión del fútbol argentino debido a la pandemia por coronavirus, no se vieron las caras en todo el año. Algo que no sucedería tampoco en el retorno de la actividad durante la Copa Liga Profesional.

Tanto el Millonario como el Xeneize conforman el mismo bombo entre los equipos que serán cabezas de serie, por lo que está confirmado que no se encontrarán en la "Fase Clasificación".

La siguiente etapa sería la "Fase Campeonato" y estaría conformada por los primeros y segundos de cada grupo: esos 12 clasificados serán divididos nuevemente en dos grupos de seis. Allí sí podrían jugar, en caso de que ambos pasen de ronda y, además, los reúna el azar. Pero es justamente ahí donde radica el problema: en ese caso, ya no podrían chocar en una hipotética final, con lo cual, esa posibilidad pasa a ser demasiado remota.

Así, la lógica dicta que Boca y River irán por caminos separados hasta el duelo decisivo, que estaría programado para el próximo 17 de enero. Así, el Superclásico quedaría vacante durante el 2020 y recién volvería en 2021.