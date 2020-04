"Cuando nos den el OK para regresar, necesitamos que todos tengan muchas ganas"

ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images

Primera División de Costa Rica: Walter Centeno espera que sus dirigidos en Saprissa encuentren motivación al momento que se retome la actividad.

Walter Centeno apareció en escena para referirse al presente y futuro de Saprissa, mientras aguarda por la vuelta a la actividad, paralizada por la pandemia de coronavirus que afecta a nivel mundial.

En declaraciones al Facebook oficial del club morado, el técnico dejó en claro lo que espera al momento en que se anuncie el regreso. "Depende de los jugadores. Dependemos del profesionalismo de ellos. Dependemos del nivel de hambre con el que lleguen a los entrenamientos. Nosotros le vamos a dar las armas pero ellos son los artistas. Cuando nos den el OK para regresar, necesitamos que ellos tengan muchas ganas, mucho ese instinto de jugador", analizó Paté.

Asimismo, el entrenador contó en detalle cómo se mueven para que sus dirigidos se mantengan en forma. "Estamos aprovechando la tecnología. Todos pasamos comunicándonos gracias al internet, usamos algunas aplicaciones y estamos conversando mucho todos los días.

Por otra parte, Centeno fue consultado sobre el título que no pudo ser para su equipo en el pasado campeonato: "Nos falta un poco más creérnosla. Hay que ir a las fortalezas, que nos dé rabia perder, entender que pertenecemos a una institución que no acepte perder, que no acepten el segundo lugar. Nos falta más convencimiento, que salgan a correr en los partidos y que transmitan eso a la afición".