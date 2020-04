eLiga MX: ¿Cuándo juega Rayados de Monterrey sus partidos de FIFA 20?

Los Albiazules vienen de sumar de a tres en su debut y golear a los Rayos; ahora reciben a Monarcas.

Rayados de es uno de los equipos que más afición mueve en . Ya no sólo en su ciudad, como se decía anteriormente, sino a nivel regional en el norte del país, así como en otras zonas gracias a ser uno de los clubes con más títulos de la década.

Por eso no sorprende que no sólo sus aficionados quieran saber de las fechas y horarios de los partidos del cuadro norteño; no únicamente en la Liga, también en la Copa MX y en la recién creada eLiga MX.

Tres competencias durante el semestre en el que, una vez más, debido a la calidad y valor económico de su plantel, se les exigirá al menos un título al director técnico Antonio Mohamed y compañía.

A continuación, en Goal te mostramos la agenda y el calendario de la Pandilla en la eLiga:

CALENDARIO CLAUSURA 2020 DE RAYADOS