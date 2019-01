¿Cuándo juega Perú? Amistosos, Copa América 2019 y Eliminatorias sudamericanas

Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán complicados retos este año.

La Selección dirigida por Ricardo Gareca consiguió el objetivo de participar en Rusia 2018 , y con el nuevo ciclo mundialista, el proyecto buscará refrendarse como una de las propuestas más atractivas de Sudamérica en las Eliminatorias rumbo a Qatar, la Copa América 2019 y los partidos de preparación.

Para la fecha FIFA más próxima antes de la Copa, en marzo, la Selección de Perú jugará dos partidos amistosos. ¿Los rivales? Paraguay y El Salvador . Luego llegará la Copa América de Brasil y, más adelante, los primeros compromisos por las Eliminatorias.

A continuación, en Goal te presentamos los pormenores de los partidos que disputará este año el equipo Blanquirrojo:

La agenda de la Selección de Perú para 2019:

El artículo sigue a continuación

22 de marzo, 20 hs. (hora de Perú) en New Jersey

Perú vs. Paraguay



26 de marzo, 20 hs. (hora de Perú) en Washington

Perú vs. El Salvador



14 de junio al 7 de julio

Copa América Brasil

Octubre (a confirmar)

Eliminatorias sudamericanas (fechas 1 y 2)

Noviembre (a confirmar)

Eliminatorias sudamericanas (fechas 3 y 4)