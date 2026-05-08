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¿Cuándo empieza la próxima venta de entradas para el Mundial? Guía con las fechas de la fase de última hora y la reventa oficial para 2026

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¿Quieres ver a tu equipo favorito o a estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé en el Mundial? Aún puedes conseguir entradas para el Mundial de 2026.

Aunque ya pasaron varias etapas de venta y muchas entradas se agotaron rápidamente, todavía hay opciones para conseguir las tuyas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas: cómo comprarlas, precios y más.

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¿Cuándo es el próximo periodo de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya terminaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Aún así, aún puedes conseguirlas a través de otros canales.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Si no encuentras lo que buscas, puedes recurrir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo 2026?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de la Copa del Mundo de la FIFA para más detalles y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (San Francisco)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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