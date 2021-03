¿Cuál será la sanción de Boca por el escándalo entre Izquierdoz y Fabra?

Si bien desde el seno del plantel y del cuerpo técnico decidieron dar por finalizado el hecho, la dirigencia impondrá una importante multa económica.

Boca tuvo un pésimo partido ante Talleres, retrocedió los pocos casilleros que parecía haber avanzado luego de la goleada ante Vélez y el empate ante River y, encima, quedó afuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el foco no estuvo puesto en lo futbolístico, sino en el escándalo que protagonizaron Carlos Izquierdoz y Frank Fabra en medio del encuentro.

La explosión del colombiano y su reprochable reacción contra el Cali fueron los grandes temas de discusión tras la derrota ante la T, pero para tanto para el plantel como para el cuerpo técnico parece ser un tema zanjado: no hubo recriminaciones entre los futbolistas y no habrá medidas punitivas de parte del entrenador. Sin embargo, esta no será la postura de la dirigencia: los directivos evaluaron que ese tipo de conductas no pueden suceder dentro del campo de juego y le impondrán a ambos una fuerte multa económica.

¡QUÉ MOMENTO! El Cali Izquierdoz discutió feo con Fabra y el colombiano reaccionó con un golpe en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/gJFWKsqmKS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2021

Si bien no hubo anuncios oficiales, y tampoco se haría pública la decisión, lo cierto es que ambos serán sancionados debido a una cláusula dentro del contrato que firman todos los futbolistas en la cual se indica que cualquier hecho de inconducta puede ser penado.