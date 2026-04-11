¿Cuál es la situación de Salah? Alineación del partido entre el Liverpool y el Fulham

Arne Slot, técnico del Liverpool, ha anunciado el once inicial para recibir al Fulham en la 32.ª jornada de la Premier League.
El Liverpool, quinto, necesita ganar para aspirar a la Champions.
Slot recupera a Mohamed Salah en el once, que liderará el ataque junto a Cody Gakpo y Rio Nguemoh, mientras que Hugo Ekitike se queda en el banquillo, una gran sorpresa.
Alineación del Liverpool:
Portero: Mamardashvili.
Defensa: Frimpong, Van Dijk, Konaté, Andy Robertson.
Centrocampo: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz
Delanteros: Mohamed Salah, Cody Gakpo, Ngumoh.
Alineación del Fulham:
Portero: Bernd Leno
Defensa: Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Anthony Robinson.
Centrocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Bobby De Córdoba Red (King) y Alexander Bob.
Delantero: Rodrigo Moniz.