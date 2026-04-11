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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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¿Cuál es la situación de Salah? Alineación del partido entre el Liverpool y el Fulham

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
M. Salah
Inglaterra
Egipto

El Liverpool intenta mantener sus opciones de clasificarse para la Champions

Arne Slot, técnico del Liverpool, ha anunciado el once inicial para recibir al Fulham en la 32.ª jornada de la Premier League.

El Liverpool, quinto, necesita ganar para aspirar a la Champions.

Slot recupera a Mohamed Salah en el once, que liderará el ataque junto a Cody Gakpo y Rio Nguemoh, mientras que Hugo Ekitike se queda en el banquillo, una gran sorpresa.

Alineación del Liverpool:

Portero: Mamardashvili.

Defensa: Frimpong, Van Dijk, Konaté, Andy Robertson.

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Centrocampo: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz

 Delanteros: Mohamed Salah, Cody Gakpo, Ngumoh.

Alineación del Fulham:

Portero: Bernd Leno

Defensa: Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Anthony Robinson.

Centrocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Bobby De Córdoba Red (King) y Alexander Bob.

Delantero: Rodrigo Moniz.

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