¿Cuál es la situación de Salah? Alineación del partido entre el Liverpool y el Fulham

Arne Slot, técnico del Liverpool, ha anunciado el once inicial para recibir al Fulham en la 32.ª jornada de la Premier League.

El Liverpool, quinto, necesita ganar para aspirar a la Champions.

Slot recupera a Mohamed Salah en el once, que liderará el ataque junto a Cody Gakpo y Rio Nguemoh, mientras que Hugo Ekitike se queda en el banquillo, una gran sorpresa.

Alineación del Liverpool:

Portero: Mamardashvili.

Defensa: Frimpong, Van Dijk, Konaté, Andy Robertson.

Centrocampo: Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Florian Wirtz

Delanteros: Mohamed Salah, Cody Gakpo, Ngumoh.

Alineación del Fulham:

Portero: Bernd Leno

Defensa: Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Anthony Robinson.

Centrocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Bobby De Córdoba Red (King) y Alexander Bob.

Delantero: Rodrigo Moniz.