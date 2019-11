Cuadrado: "Todo se hace más fácil teniendo a James"

Antes de enfrentar el viernes a Perú, el volante analizó el presente del equipo de Queiroz y destacó el regreso del jugador de Real Madrid.

El regreso de James Rodríguez al plantel de es una gran noticia para sus compañeros. Así lo dijo Juan Guillermo Cuadrado en , antes de enfrentar el viernes a Perú y abrir la doble fecha de amistosos para el equipo de Carlos Queiroz .

"Todo se hace más fácil teniendo a James. Estamos muy contentos porque sabemos lo importante que es para nuestro grupo. El solo hecho de compartir con él significa una alegría. Además de lo que representa para la Selección, aporta su talento y pone su experiencia" , explicó Cuadrado.

El jugador de no estuvo en la última doble tanda de amistosos en octubre. Con su presencia, el volante de espera un mayor peso ofensivo del seleccionado, luego de empatar 0-0 con y caer 3-0 frente a en el último choque.

La falta de gol preocupa a Cuadrado: "Tuvimos muchas opciones. En el partido con Argelia hubo siete llegadas al arco con tres acciones claras para convertir. Cuando estamos en esa zona debemos tener hambre para marcar. Lo importante es que creamos. Con el trabajo seremos mucho más efectivos" .

¿En qué posición va a jugar? " me ha ayudado mucho en lo táctico. El profe (Queiroz) dice que puedo darle una visión de juego diferente en el medio. Con la disciplina que he ganado en el Calcio jugando de lateral también puedo ayudar a la hora de defender. Voy a estar donde me necesite" , reconoció el jugador y lo dejó en manos del técnico.