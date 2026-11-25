Cómo ver el Crystal Palace vs Real Sociedad con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

España Movistar+ Colombia Disney+ Argentina Disney+ Perú Disney+ Chile Disney+ Ecuador Disney+ Paraguay Disney+ Uruguay Disney+ Estados Unidos Paramount+

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tiene los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Selhurst Park

El Crystal Palace recibe a la Real Sociedad en Selhurst Park, en Londres, en un partido de la Europa League al que ambos clubes llegan necesitados de un impulso.

El equipo de Thomas Frank afronta el encuentro tras perder 3-2 ante el Coventry City en la Premier League el 21 de noviembre. El Palace ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y Frank sigue buscando su primer resultado positivo desde que asumió el cargo.

El Palace empató 1-1 con el Hoffenheim en su anterior compromiso europeo, el 5 de noviembre. Ocupa el 21.º puesto en la clasificación de la Europa League, así que cada punto en casa cuenta.

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo llega con sus propias preocupaciones. Perdió 3-2 ante el Racing de Santander en LaLiga el 22 de noviembre, un resultado que puso fin a una buena racha en la que había logrado una victoria por 1-0 sobre el Rayo Vallecano.

El equipo vasco también empató 1-1 con el Lyon en su último partido de la Europa League y ocupa el 20.º puesto en la competición, solo uno por encima del Palace. Ambos clubes tienen trabajo por delante para escalar posiciones.

Esto es lo que necesitas saber sobre el partido, desde las novedades de los equipos hasta su estado de forma reciente.

Novedades y plantillas de los equipos