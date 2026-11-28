Cómo ver el Crystal Palace vs Hull City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Selhurst Park

El Crystal Palace recibe al Hull City el domingo en Selhurst Park, Londres, en un partido de la Premier League de gran importancia en la zona baja de la tabla.

El equipo de Thomas Frank es el que más necesita los puntos. El Palace ocupa el 20.º puesto y el primer partido de liga de Frank al frente del equipo terminó con una derrota por 3-2 ante el Coventry City el 21 de noviembre.

El ánimo mejoró el jueves. El Palace venció por 2-1 a la Real Sociedad en la Europa League después de empezar perdiendo por un gol de Mamadou Sarr en el minuto 66.

Jean-Philippe Mateta empató de penalti tras la expulsión de Jon Martin, y Dwight McNeil marcó el gol de la victoria tras una chilena de Jorgen Strand Larsen. Fue la primera victoria de Frank desde su llegada, y Dean Henderson realizó seis paradas.

El Hull llega en mucho mejor momento: ocupa el 11.º puesto bajo las órdenes de Sergej Jakirovic. Ganó por 2-0 al Brighton & Hove Albion el 22 de noviembre, después de una racha de tres empates y derrotas.

El Palace tiene poco tiempo para recuperarse tras su partido europeo, y el Hull confiará en poner a prueba a un equipo que sigue buscando puntos en la liga.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la retransmisión, las noticias de los equipos y su forma reciente antes del inicio del partido.

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