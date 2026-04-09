Crystal Palace - Fiorentina: El tablero táctico - Oliver Glasner da una lección magistral a Pipa Vanoli mientras las Águilas vuelan alto

En la Liga de Conferencias, el Crystal Palace de Oliver Glasner, equipo intenso y vertical, se midió a la Fiorentina de Pipa Vanoli, más tradicional y de control de balón. Glasner aprovechó el ambiente de Selhurst Park con un bloque de presión medio-alto para provocar pérdidas en el centro del campo y lanzar transiciones rápidas. Su objetivo era desestabilizar la salida de balón viola y dejar a Jean-Philippe Mateta frente a una defensa que sufre con delanteros físicos.

Vanoli, en cambio, buscó un duelo técnico: circulación horizontal para atraer a los laterales del Palace y ganar superioridad en las bandas. Con un 4-3-3 buscaba superar en número al pivote del Palace y mantener la presión mediante largos periodos de posesión. Sin embargo, como muestran los datos, la posesión de la Fiorentina (51 %) fue estéril, pues carecía de los elementos de penetración necesarios para romper una unidad defensiva de tres hombres muy disciplinada que se mantuvo compacta durante todo el partido.

La configuración táctica del Palace

Glasner respondió con un 3-4-2-1 que se convertía en 5-4-1 al defender. El principal desencadenante de la presión era el pase al mediocampista defensivo de la Fiorentina, Nicolo Fagioli; tan pronto como el balón entraba en el corredor central, Ismaila Sarr y Daichi Kamada saltaban desde sus posiciones en los espacios intermedios para colapsar las líneas de pase. Esto obligó a la Fiorentina a realizar incómodos pases laterales o balones largos hacia la zaga del Palace, que dominó los duelos aéreos, ganando el 62,5 % de los cabezazos.

En la construcción del juego, el Palace usó a Adam Wharton como «metrónomo», situándose entre los centrales para crear una ventaja de 4 contra 3 ante la línea de ataque de la Fiorentina. Eso permitió a Daniel Muñoz y Tyrick Mitchell subir con agresividad, forzando el repliegue de los laterales rivales. El segundo gol lo reflejó a la perfección: Mateta aguantó el balón, atrajo a los centrales y dejó espacio para que Mitchell entrara desde fuera. Aunque el Palace realizó menos pases (240 frente a 220), su xG por disparo fue mayor, lo que muestra un plan de ocasiones de gran valor. En defensa, Lacroix, Canvot y Richards mantuvieron una línea alta que estrechó el campo y quitó espacios a la Fiorentina entre líneas.

La Fiorentina, en cambio, apostó por un 4-3-3.

El 4-3-3 de Vanoli buscaba explotar los espacios a la espalda de los laterales del Palace, que se adelantaban con frecuencia, animando a Dodo y Robin Gosens a desmarcarse. Tácticamente, el plan giraba en torno a crear superioridades numéricas de 3 contra 2 en las bandas con la ayuda de los centrocampistas interiores, Fabbian y Ndour. Sin embargo, la construcción del juego de la Fiorentina se vio frecuentemente lastrada por una falta de verticalidad. Registraron 220 pases y apenas 0,51 xG, muestra de su incapacidad para llegar con peligro a la “zona 14”. Además, su presión alta resultó descoordinada: los pases directos de Palace a Mateta la neutralizaron con facilidad.

La defensa, liderada por Pongracic y Ranieri, sufrió con la velocidad de las transiciones del Palace. Al subir los laterales, la Fiorentina dejó a sus centrales expuestos ante Sarr y Mateta. Esa vulnerabilidad provocó un penalti temprano y presión constante en la primera parte. Además, la ausencia de un mediocampista defensivo tradicional permitió que, cada vez que el Palace recuperaba la pelota, superara con facilidad el centro del campo de la Fiorentina. El equipo se quedó a menudo en una “tierra de nadie”, entre mantener la línea alta y temer la velocidad de los tres delanteros rivales, lo que dejó su defensa sin profundidad ni compacidad.

Fue un ajedrez táctico.

El partido se decidió por el desajuste entre la verticalidad del Palace y la circulación lenta y horizontal de la Fiorentina. Glasner atrajo a la Fiorentina a su propio campo; al cederle el balón, el Palace generó los espacios que buscaba para contraatacar. La batalla decisiva se libró en los espacios intermedios: el posicionamiento de Kamada y Sarr entre el centro del campo y la defensa de la Fiorentina generó confusión constante. Fagioli no pudo seguir a ambos, y los centrales no salían de la línea por miedo a dejar a Mateta libre.

Glasner priorizó la densidad en el centro del campo sobre la posesión y ganó la batalla táctica. Las 15 faltas del Palace fueron intencionadas: frenar el ritmo de la Fiorentina con «faltas tácticas» en el tercio central. Vanoli no encontró respuesta. Los datos muestran que el Palace generó 16 tiros, cinco de ellos a puerta, por solo siete de la Fiorentina. El desequilibrio no fue solo físico: la Fiorentina falló al adaptarse a un rival que prefiere el caos al orden. La estructura de Glasner hizo que, aun con balón, la Fiorentina nunca controlara el partido.

Ajustes durante el partido

Consciente de la falta de profundidad, Vanoli recurrió a dos cambios en el 78’: Fazzini y Balbo. Pasó a un 4-2-4 más ofensivo, con un hombre extra en punta para presionar la defensa de tres del Palace. Sin embargo, al retirar un centrocampista, Fiorentina cedió aún más control en la medular. Palace aprovechó para transitar con libertad y, en los últimos minutos, Sarr marcó el tercero tras asistencia de Kamada, que encontró el espacio vacío dejado por el tercer centrocampista.

Los ajustes de Glasner se centraron más en la conservación del resultado, pero no por ello fueron menos eficaces. En el minuto 66, la entrada de Yeremy Pino en sustitución de Guessand aportó un nuevo impulso a la presión alta. Más tarde, la incorporación de Jefferson Lerma en lugar de Mateta, en el minuto 84, hizo que el Palace pasara a un funcional 5-3-2, consolidando el centro del campo y «matando» el partido de forma efectiva. Así, aunque la Fiorentina lanzó más hombres al ataque, el Palace se hizo inexpugnable. Los cambios mostraron un técnico con pleno control del ritmo del partido, que respondió a la desesperación rival con refuerzos defensivos calculados que preservaron su plan táctico.

Conclusión

En definitiva, la mayor eficiencia en la transición sentenció el partido: el Crystal Palace fue letal, transformó su alto xG en tres goles al aprovechar el espacio a la espalda de los laterales violetas, muy adelantados. El 3-4-2-1 de Glasner, vertical y presionante, superó a un 4-3-3 de Vanoli sin la flexibilidad necesaria para imponer un ritmo lento. Las cifras lo confirman: 3,45 xG frente a 0,51 xG muestran que un equipo tuvo la pelota, pero el otro tuvo el plan. La verticalidad y el dominio físico de Palace resultaron decisivos.