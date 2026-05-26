Crysencio Summerville podría jugar la Liga de Campeones pese al descenso del West Ham United

Crysencio Summerville descendió con el West Ham United, pero podría seguir en la élite: la AS Roma está interesada en el extremo holandés.

Según La Gazzetta dello Sport, la Roma busca delanteros que potencien a Donyell Malen.

Entre los candidatos destacan Summerville y Mason Greenwood, del Olympique de Marsella. Aunque el holandés tiene contrato con el West Ham hasta 2029, el descenso podría facilitar su fichaje a un precio asequible.

La Roma quiere aprovechar esta situación: esta semana hizo efectiva la opción de compra de 25 millones por Malen y busca cerrar otro fichaje cuanto antes.

«Gasperini quiere juntar a Malen con compañeros de talento: Greenwood y Summerville a la cabeza», escribe La Gazzetta.

El pasado fin de semana la Roma selló su pase a la Liga de Campeones en la última jornada de la Serie A, superando a Juventus y AC Milan. Malen abrió el marcador en la clave victoria 0-2 ante el Hellas Verona.