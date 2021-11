Cruz Azul y una sequía que provocó la amnesia de cómo defender un título

"¡Cruz Azul es campeón de la Liga MX después de una larga sequía de 23 años!", fue la frase que más rondó al entorno del balompié mexicano la noche del 30 de mayo de 2021. Sin embargo, esa espera también provocó que a la Máquina se le olvidara cómo defender adecuada y honrosamente un título, ya que seis meses después caería, y de una manera poco digna.

Juan Reynosofue la gran mente maestra detrás del tan anhelado campeonato de los Celestes en el Guardianes 2021. El peruano llegó a la Noria para cambiarle por completo la cara a un equipo que, si bien no se entendería la historia del futbol mexicano sin él, sumó más de dos décadas de puros fracasos y la afición ya no podía aguantar más decepciones.

En aquél torneo, Cruz Azul fue totalmente dominante; no había quién le hiciera frente a este club. Sin embargo, seis meses después comprobó no tener idea alguna de cómo ser un buen campeón defensor. La Máquina no solo estuvo lejos de conseguir el doblete, sino que sus altibajos sembraron la duda en las primeras jornadas de si incluso le alcanzaría para meterse al Repechaje.

Los Cementeros sufrieron el inicio del torneo por las múltiples bajas de su plantel. Entre llamados a Selección, permisos especiales y lesiones, Reynoso tuvo que solventar el arranque del campeonato con lo que tenía. Sin embargo, para el cierre del torneo la situación cambió y el peruano tenía a su disponibilidad a sus grandes figuras, pero simplemente creyó que las rotaciones eran la solución adecuada para no perder a más futbolistas.

De esta manera, jugadores como Cabecita Rodríguez, Piojo Alvarado, Orbelín Pineda, Luis Romo, entre otros, nunca pudieron alcanzar el nivel mostrado el semestre anterior. Para el Repechaje ante Monterrey, Reynoso decidió sentar a los primeros dos mencionados y no colocarlos en el 11 titular. Después de 38 minutos y con el cotejo 1-2 en contra, el estratega los llamó del banquillo, demostrando que el planteamiento fue erróneo y utilizando, innecesariamente, dos cambios que a la postre serían importantes. Sus malas decisiones provocaron que Rayados creciera y goleara en el Azteca 1-4 a los aún vigentes campeones, quienes tendrán que ceder su trono para el cierre de año.

Termina nuestra participación en el torneo Grita México A21.



GRACIAS, AFICIÓN pic.twitter.com/qY2H5dItCU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 22, 2021

Cruz Azul sufrió de amnesia durante 23 sobre cómo ganar un título de Liga MX, pero también dejó secuelas sobre cómo hacer una defensa digna del mismo. Tras acabar anticipadamente con su participación, los Celestes deberán descansar la mente, recordar todo lo que hicieron correctamente previo al Guardianes 2021 para repetir la dosis y regresar el siguiente año como el gran dominador que fue en dicho campeonato.