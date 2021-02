Cruce en Twitter: Gerard Piqué 'ruega' a Victor Font que no utilice su imagen

El central del Barcelona pide al candidato a la presidencia que borre un vídeo en el que aparece el '3' durante una entrevista con Ibai Llanos.

Gerard Piqué y Víctor Font han protagonizado este viernes un cruce en Twitter que está siendo muy comentado en las redes sociales. En buenos términos, pero ha sido un cruce al fin. Y es que el central del FC Barcelona ha tenido que pedirle a uno de los candidatos a la presidencia del club que borre un vídeo en el que aparece el '3' durante una entrevista con Ibai Llanos.

Piqué concedió a Ibai este jueves una nota de más de una hora de duración, en la que se repasaron diferentes temas de la actualidad del Barcelona y del fútbol en general, además de la vida privada del ex jugador del Manchester United. Y entre otras cosas, hablaron de las próximas elecciones a presidente que se llevarán a cabo en el club blaugrana.

"Los tres candidatos son competentes. Salga quien salga lo va a hacer bien. Espero que el socio, dentro de las limitaciones, pueda votar. Hay que mirar al futuro, mirar al pasado solo sirve para corregir los errores. Los que somos socios votamos. No sé cuántos socios somos en el equipo", había dicho Piqué durante la entrevista.

Ese mensaje fue utilizado por Font en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter, una situación que no ha gustado demasiado a Piqué. En ese sentido, el defensa catalán tuvo que pedirle al candidato que elimine la publicación.

Gerard, hem fet servir aquesta reflexió teva perquè va en la nostra linea de pensament. En cap cas volíem crear-te cap problema. Ho eliminem. Esperem tornar-te a veure ben aviat al camp. Una abraçada — Víctor Font (@victor_font) February 5, 2021

En concreto, Font usó a la siguiente declaración: "Toca mirar al futuro. El pasado no sirve para más que para aprender de los errores". Y Piqué interactuó con esa publicación: "Víctor, con todo el respeto, estas palabras no tienen nada que ver con lo que se intenta transmitir en el tuit. Ruego que lo elimine y no utilice mi imagen para su beneficio. Gracias".

Acto seguido, Font contestó: "Gerard, hemos utilizado esta reflexión tuya porque va en nuestra misma línea de pensamiento. En ningún caso queríamos crearte ningún problema. Lo eliminamos. Esperamos volver a verte pronto en el campo. Un abrazo".