Cristiano Ronaldo presume de su "inolvidable temporada"

El delantero de la Juventus repasó los logros colectivos e individuales conseguidos con su equipo y con Portugal a lo largo del curso.

Cristiano Ronaldo ha utilizado este viernes las redes sociales para celebrar lo que él consideró como una "inolvidable temporada", en la que, marcas personales al margen, ha logrado ganar tres títulos: dos con la y uno con .

El delantero portugués, que pasó nueve campañas espectaculares en el , ha acabado su primer año con la Juventus de Turín, con la que no ha podido ganar la , pero con la que se quedado con los títulos de y Supercopa italiana. Además, consiguió recientemente la al vencer en la final 1-0 a con gol del valencianista Gonçalo Guedes.

En ese sentido, Cristiano usó su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 170 millones de seguidores, y aseguró que ha sido una "temporada inolvidable". "¡Nuevas experiencias, un club gigantesco, una ciudad emocionante, récords rotos y tres títulos más! ¡Tengo que agradecer a todos los fanáticos de la Juventus por la maravillosa manera en que me recibieron en ! ¡Sois una parte muy importante de nuestras victorias! ¡Gracias a todos mis fanáticos de todo el mundo y en particular a los portugueses que nos ayudaron a alcanzar otra victoria histórica para Portugal! ¡Siempre tendráis un lugar especial en mi corazón! Personalmente, nunca olvidaré los grandes momentos y los nuevos récords que he alcanzado en 2019", agregó antes de detallarlos uno a uno.

Así las cosas, Ronaldo 'presumió' de los siguientes logros: la Supercopa italiana, en la que marcó un gol; el título de la Serie A con la Juventus, siendo elegido mejor jugador y marcando 21 goles; el título en la Liga de las Naciones de la UEFA y el hat-trick en semifinales contra ; ser el primer jugador en alcanzar las 100 victorias y los 125 goles en la Liga de Campeones; ser el primer jugador en ganar 10 títulos de la UEFA; ser el primer jugador en anotar en todas las etapas finales de Selecciones en la Copa Mundial de la FIFA, Copa de Europa de la UEFA, Copa de Confederaciones de la FIFA y Liga de Naciones de la UEFA; primer jugador en anotar en 10 etapas finales consecutivas de Selecciones desde 2004 hasta 2019.

"¡Os veo pronto! ¡Juntos seguiremos luchando por nuevas y sorprendentes conquistas! Cuento con vosotros", finalizó.