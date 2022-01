Cristiano Ronaldo no ha tenido el regreso soñado a Manchester United. Y no precisamente porque no haya rendido a un alto nivel, todo lo contrario: es el goleador de los Red Devils y ha sido clave en las victorias más importantes de la temporada. Sin embargo, el equipo marcha muy lejos de los primeros lugares de la Premier League y quedó rápidamente descartado de la pelea por el título.

Pese a ello, el delantero portugués se mantiene fiel a su costumbre de pensar en grande y mandó un claro mensaje a sus compañeros de cara a lo que resta de temporada. CR7 asegura que no aceptará menos que culminar la temporada entre los tres primeros lugares de la Premier League, sin importar la diferencia de puntos que ahora mismo separan al United de conseguir dicho objetivo.

"No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos en el top tres de la Premier League. Es año nuevo, vida nueva y espero que el United pueda estar al nivel que los aficionados merecen. Sé que somos capaces de cambiar las cosas. Sé la manera de hacerlo, pero no lo voy a contar porque no sería ético de mi parte", expresó el delantero portugués en declaraciones a Sky Sports.

"Lo que te puedo decir es que podemos hacerlo mejor. Todos nosotros. El United está para luchar por cosas importantes, así que tenemos que cambiar. No quiero estar aquí para luchar por la sexta o la séptima plaza. Estoy aquí para competir y ganar", añadió CR7, quien hasta el momento ha marcado ocho goles que lo sitúan en el cuarto puesto de los máximos artilleros del campeonato inglés.

La llegada de Ralf Rangnick ha tenido un impacto positivo en el United, que poco a poco se ha recuperado en la tabla y aún tiene algnos partidos pendientes que podrían mejorar su situación. Sin embargo, los tropiezos en el inicio de temporada le costaron caro al equipo, que actualmente está a 22 unidades de Manchester City.