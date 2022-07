Cristiano Ronaldo habla de su futuro en las redes y responde a los rumores del Atlético de Madrid

El portugués ha cargado en sus redes sociales contra las publicaciones sobre que desea marcharse del Manchester United.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar. El portugués, según distintos medios británicos, tendría la intención de salir del Manchester United para marcharse a un club que dispute la UEFA Champions League. Sin embargo, ha cargado en sus redes sociales contra las publicaciones de los medios de comunicación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

"Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", aseguró en un comentario en Instagram.

Además, el portugués también se ha pronunciado por primera vez sobre la posibilidad de marcharse al Atlético de Madrid respondiendo con emoticonos de risa a una fotografía en la que algunos aficionados del conjunto colchonero mostraban una pancarta sobre que no es bienvenido en el club.