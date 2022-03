Cristiano, otro batacazo en Champions cuatro años después del Madrid

Por Jorge C. Picón - Cuando Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid en 2018 lo hacía con el objetivo de seguir ganando títulos en otros clubes y, de esta forma, agrandar su leyenda en Europa. Sin embargo, lo cierto es que las cosas no están saliendo ni mucho menos como el portugués esperaba. El batacazo de ayer en Champions contra el Atlético de Madrid fue un duro golpe para un futbolista que ha ganado la competición cinco veces y que es el máximo goleador de la misma. Sirvió para confirmar que, lejos de la Casa Blanca, no acaba de encontrar su sitio.

Los últimos tres años en la Juventus en Copa de Europa no fueron muy diferentes a este. En Turín, su máximo logro en el torneo fue alcanzar los cuartos de final en su primera temporada, la 2018/2019. En las dos siguientes no fue capaz de superar los octavos a pesar de ser en ambas claro favorito (contra Lyon en 2020 y contra Oporto en 2021). Eso sí, en estos cuatro años, no se puede decir que CR7 no haya puesto de su parte para ganar la Champions: suma 20 tantos entre las últimas cuatro ediciones.

Las cosas en el resto de torneos han ido algo mejor, con dos Ligas, una Copa y una Supercopa, todo ello con la Juventus, pero lo cierto es que siempre fue cumpliendo las expectativas marcadas. Incluso en Italia se reclamaba que, con él en el equipo, se debería haber ganado algún título más. En Manchester, un club que lleva años sin encontrar el camino para pelear por las copas, la situación para él es aún más preocupante. Esta temporada, además de estar fuera de la Champions, están quintos en Premier a 20 puntos del líder, el City, y cayeron en Carabao Cup y en FA Cup a las primeras de cambio.

Un situación que muchos aficionados del Real Madrid han lamentado recientemente en redes sociales. La unión Madrid-Cristiano, más aún en Champions, es muy fuerte y no se olvida. De ahí que twitter o instagram se haya llenado de fotos del portugués durante sus grandes noches en el Bernabéu. Sin duda, aquella ruptura en 2018 hizo perder mucho a ambos.