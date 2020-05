Cristian Domizzi y sus primeras impresiones del fútbol salvadoreño

El nuevo técnico de Marte habló de su nuevo equipo.



Cristian Domizzi es el nuevo técnico de Atlético Marte. El “Pajaro” se siente motivado con su nuevo reto y espera estar a la altura de uno de los equipos históricos de El Salvador, que regresará a la Primera División porque El Vencedor le "regaló" la categoría



Sobre cómo maneja este nuevo reto, a la distancia, Domizzi externó en el programa “Los Provocadores” que “uno trata de hacer lo mejor a la distancia, para que cuando llegue esté todo listo para empezar. No se puede hablar de refuerzos por la pandemia. No podemos salir, no hay vuelos”.



También contó que tiene contacto con varios conocidos del fútbol salvadoreño: “Uno tiene grandes expectativas. He ido hablando con gente que aprecio, así como Guillermo Stradella. Fuimos compañeros con Pichi Escudero. Uno va recabando información, viendo partidos, jugadores”.