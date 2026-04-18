Crisis total en el Leicester City: se avecina el segundo descenso consecutivo

El Leicester City necesita un milagro para evitar el descenso a League One. El campeón de la Premier League 2016 perdió el sábado, mientras que el West Bromwich Albion ganó. A falta de tres jornadas, el Leicester requiere al menos ocho puntos para mantenerse.

El año pasado acabó 18.º en la Premier y descendió; desde entonces no ha levantado cabeza.

El equipo arrancó con solo una derrota en los primeros nueve partidos, pero luego todo empeoró.

Entre mediados de enero y principios de marzo encadenó diez partidos sin victoria: cuatro empates y seis derrotas.

El 10 de marzo venció al Bristol City, pero luego encadenó otra racha de seis partidos sin ganar. El último fue el sábado, cuando cayó 1-0 ante el Portsmouth, con gol de Ibane Bowat, ex Den Bosch, tras la hora de juego. Poco después, el West Brom sorprendió al vencer 0-2 al Preston North End.

Para colmo, en febrero le restaron seis puntos por incumplir las Profit and Sustainability Rules, que permiten un máximo de 122 millones de euros de pérdidas en tres años. El Leicester superó ese límite en la 2023/24. Entre 2022 y 2024 las pérdidas superaron en unos 24 millones el límite permitido.

Le quedan tres partidos: contra Hull City, Millwall y Blackburn Rovers. Aún puede alcanzar el puesto 21 y salvarse, pero para eso debe ganar casi todo lo que queda.