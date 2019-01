Crisanto: "Voy a esforzarme para recuperar mi nivel de antes"

Luego de ganar el torneo Apertura con Motagua, el lateral derecho quiere ganarse un puesto dentro del equipo titular de Diego Vázquez.

Wilmer Crisanto quiere dejar atrás algunas malas presentaciones en el equipo de Motagua y ahora pretende recuperar su mejor versión para tener chances como titular en el vigente campeón del fútbol hondureño de cara a la nueva temporada.

"El puesto nadie lo tiene seguro. Me estoy esforzarme al máximo para recuperar el nivel que tenía antes", dijo el lateral derecho de 29 años en declaraciones que recoge Diez.hn.

Además, descartó la posibilidad de salir del equipo de Diego Vázquez. "Tengo seis meses de contrato, no me han dicho nada y con eso estoy tranquilo. No me miro fuera de Motagua, eso es lo menos deseo y no se me cruza por la cabeza".

Por último, habló sobre el último año, en el que le tocó estar la gran parte fuera del equipo: "Fue muy complicado por las pocas oportunidades de jugar, pero las que se me dieron las traté de hacer de la mejor manera".