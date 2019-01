"Creo que Vinicius va a tener muchos años en el Real Madrid"

El ex jugador del Real Madrid, Danilo, ha analizado la aportación de su compatriota y las incorporaciones de Rodrygo y Militao.

Danilo conoce muy bien al Real Madrid y también a los jugadores brasileños con los que el conjunto merengue está revolucionando su equipo tras la incorporación de Vinicius, al que próximamente se unirán Rodrygo y Milltao.

"Es un chaval con mucho futuro, desde que vino al Madrid veo sus partidos y veo como en cada encuentro crece. Es un jugador típico brasileño que te regatea fácil y que creo que va a tener muchos años en el Real Madrid", comentó en una entrevista a Radio Marca.

Conoce a Brahim: "Es un chaval muy especial, buena gente y trabajador. Escucha mucho y tiene una calidad increíble, lo vimos en los entrenamientos, era muy difícil de pararle, había que darle un 'palito' para estar tranquilo".

Opinión de Militao: "Lo conozco de la Selección y creo que tiene un futuro increíble para jugar de lateral o central. Es tranquilo y sensato, si lo cierra el Real Madrid, ojalá le vaya bien".

Neymar y el Real Madrid: "Lo veo muy tranquilo en el PSG, no creo que esté pensando en cambiar, pero por la relación que tengo con el Real Madrid me gustaría verlo allí en un futuro".

Las virtudes de Rodrygo: "Es un futbolista con gran rapidez y definición. Es un jugador muy joven, con mucho por evolucionar. Me parece bien que el Real Madrid esté apostando por jugadores jóvenes con proyección".

Lopetegui: "Hablé con él antes de que fichara por el Real Madrid. No me sorprendió porque el Real Madrid no te da tiempo y la exigencia es máxima. Sin embargo, estoy seguro de que ha un trabajo que tendrá frutos con Solari"

El Manchester City y Guardiola: "Dicen que todos los genios están un poco locos y Pep es un genio. Te ayuda a ver los partidos de manera más fácil mientras que es exigente en los entrenamientos. Estoy muy contento. La semana pasada nació mi segundo hijo, Pedro. Estamos todos muy felices, ojalá sea delantero, que los de atrás sufrimos mucho. La temporada pasada fue buena en el City. Este año me costó un poco con las lesiones, pero ahora estoy ayudando al equipo y cogiendo regularidad en un fútbol muy físico"