«Creo que Van Persie se pasó de la raya en el Feyenoord»

En la sección «Llamada con...», ESPN conversa este lunes con Kees Luijckx. El exdefensa, ahora analista de la liga neerlandesa, opina sobre la turbulenta temporada del Feyenoord.

«Te Kloese se va. Parece un tema delicado para los implicados. Hay una batalla en la cúpula y, desde fuera, es difícil entender qué pasa», afirma Luijckx, quien reconoce que no puede interpretar con exactitud la situación en el Feyenoord.

El domingo escuchó a Dirk Kuijt, actual técnico del FC Dordrecht, explicar en Goedemorgen Eredivisie lo complicado que es trabajar allí; de hecho, parecía el candidato ideal para dirigir al primer equipo, pero el proyecto no cuajó.

Con Van Persie, el equipo lucha por el segundo puesto y por la clasificación a la Champions. «Quizá después decida que ya basta. Esta temporada ha cometido errores, sobre todo en la jerarquía del vestuario, pero trabaja mucho y sabe explicar la situación».

Para Luijckx, Van Persie es un entrenador honesto. «No es un político. Trabaja muchas horas en el club, pero a veces se ha pasado de la raya».

El propio Van Persie asegura que no piensa marcharse, y su contrato en De Kuip vence el 30 de junio de 2027.