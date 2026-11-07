Cómo ver el Cray Wanderers vs. Stockport County con una VPN

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Previa del partido

Copa - Jornada 1 8 nov 2026 - 09:15 Flamingo Park

El Cray Wanderers recibe al Stockport County en Flamingo Park, en Chislehurst, en la FA Cup. El equipo de categorías inferiores afronta una dura prueba ante un rival de la League One.

El Cray Wanderers de Tim O'Shea llega a este encuentro en un estado de forma aceptable, tras ganar tres de sus últimos cinco partidos entre la Northern Premier League, el FA Trophy y las rondas de clasificación de la FA Cup. En su compromiso más reciente venció al Brentwood Town por 4-1, un resultado que pone de manifiesto la confianza del equipo en ataque de cara a esta eliminatoria.

El Stockport County, dirigido por Jim McNulty, afronta el partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros de League One. Su victoria por 2-1 ante el AFC Wimbledon en su último compromiso demostró su capacidad para sacar adelante partidos difíciles cuando más importa.

La diferencia de categoría entre ambos clubes convierte al Stockport en claro favorito, pero la FA Cup tiene una larga historia de resultados que desafían los pronósticos. Es poco probable que Flamingo Park sea un escenario cómodo para un equipo de League One.

El Cray sacará confianza de su trayectoria en la clasificación para la FA Cup, en la que superó al Bedford Town tras un partido de desempate para llegar a esta fase. Esa capacidad de resistencia podría resultarle útil ante un rival de categoría superior.

Los resultados recientes del Stockport han sido dispares: una derrota ante el Oxford United y un empate frente al Notts County interrumpieron su racha de victorias. McNulty querrá una reacción en una competición que ofrece la oportunidad de llegar más lejos.

A continuación encontrarás todos los detalles para seguir este partido.

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