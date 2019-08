Coutinho ya es del Bayern: las cifras de su cesión y su posible opción de compra

A falta de pruebas médicas, la operación se ha cerrado en una cifra entre 15 y 20 millones y una opción de compra de 120

Coutinho tiene un pie y medio fuera del . El tema rompió poco antes del arranque liguero del Barcelona al saberse que el jugador se quedaba en la grada y ni siquiera entraba en la convocatoria. A partir de ahí hubo una catarata de confirmaciones. Primero Guillermo Amor, representante internacional de los catalanes. Después el presidente ejecutivo del Bayern Karl-Heinz Rummenigge y el director deportivo Hasan Salihamidzic.

Ellos dos fueron los muñidores del acuerdo. "Puedo confirmar que estuve en Barcelona con Hasan Salihamidzic el miércoles y que llegamos a un acuerdo tanto con el club como con el jugador", explicaba el presidente del club bávaro, dando así una explicación del proceso que dará con Coutinho en su club. "Me gustaría agradecer al FC Barcelona. Por supuesto, todavía faltan algunos detalles, pero estamos muy contentos de que traeremos a este jugador al Bayern", añadió.

Y de ahí las cifras. Mundo Deportivo asegura que el equipo bávaro pagará por Coutinho una cantidad no revelada que estará entre 15 y 20 millones de euros y la ficha del jugador. Además, tendrá una opción de compra el próximo verano por 120 millones de euros, pero esta no será obligatoria. Es un sistema parecido al que el club llevó la pasada temporada con Rafinha y el Inter y que tampoco es nuevo para el Bayern, pues el negocio recuerda al que llevaron a cabo con el por James que mantuvo al colombiano dos temporadas con el equipo alemán y en el que, finalmente, no ejercieron su opción de compra.

Entre los más felices, Niko Kovac, entrenador del Bayern que vio como la pasada temporada se marchaban algunos de sus jugadores más emblemáticos -Robben y Ribery- y esperaba recambios a la altura. "Soy de la opinión de que no solo el Bayern, sino toda la y también completamente pueden esperar dar la bienvenida a un jugador tan importante aquí en esta liga", relataba el técnico croata.