Coutinho, un auténtico "marrón" para el Barcelona: no hay ofertas por el brasileño

El club aún debe pagar 69 millones al Liverpool por su traspaso y en un mercado a la baja, no ha llegado ninguna oferta por el brasileño

El Barcelona observa con preocupación el caso de Philippe Coutinho. Mientras el brasileño sigue tratando de recuperarse lo mejor posible de su lesión en el menisco de su pierna izquierda, el club intenta encontrarle destino lejos de la Ciudad Condal. Y el panorama no puede ser más desolador. Según ha podido saber Goal, a estas alturas, no ha recibido ni una sola oferta por el brasileño. Ni de traspaso, ni siquiera de cesión. Queda todo el verano por delante, pero en el Barcelona son conscientes de que si Coutinho sigue esta temporada, tendrán un grave problema. Económico y deportivo. Paradojas de la vida, llegó como el fichaje más caro de la historia del Barça y ahora mismo no tiene ninguna oferta encima de la mesa.

Dudas sobre su estado físico y un salario fuera de mercado

Coutinho siempre ha tenido cierto cartel entre los clubes de la Premier League, por sus geniales temporadas en el Liverpool, pero ahora mismo existe cierta incertidumbre sobre cual será su estado físico, algo que está repercutiendo negativamente para él. Para el Barcelona va a ser terriblemente complicado encontrar un club comprador para Coutinho. Primero, por el alto salario de Coutinho, que roza los 12 millones netos por curso. Un sueldo que no pueden pagarle el 90% de equipos europeos en este momento y en un mercado a la baja. Y segundo, porque existen grandes dudas sobre el estado físico del brasileño y esas dudas también las tendrán presentes los clubes que se animen a preguntar por su situación.

Coutinho: 31 millones por amortizar y 69 "kilos" por pagar

Sacar a Coutinho es una prioridad en el capítulo de bajas. Cobra mucho, ha rendido poco y con el club estrangulado por el límite de coste salarial, su salida es necesaria para que el Barça recupere equilibrio financiero. Cabe recordar que, en su día, la junta de Josep María Bartomeu decidió pagaar por el brasileño 120 millones de euros más una serie de variables por 40 millones, que podrían hacer que la operación se fuera a los 160 "kilos". Por ahora, no se han cumplido 15 de esos variables. Antes del 30 de junio, el Barça debe amortizar los 31 millones que quedan por Coutinho. Eso, sin contar con el hecho de que el FC Barcelona,según su memoria económica, aún tiene que abonar 69.2 millones al Liverpool por el traspaso del brasileño.

Coutinho es el fichaje más caro de la historia del Barça y ahora mismo, en el club, no saben qué hacer para poder encontrarle acomodo y que salga. No hay ofertas por él. Ni de traspaso, ni de cesión. Joan Laporta y Mateu Alemany saben que tienen un serio problema con el brasileño y están tratando de encontrar una solución lo antes posible. La situación del mercado no ayuda. Todo está parado y nadie invierte.