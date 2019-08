Coutinho: el Barça quiere colocarle en el PSG…o en el Bayern de Múnich

La opción de meterlo en la operación Neymar es prioritaria, pero el equipo alemán busca atacantes para sustituir a Robben y Ribery

Que el club está buscando acomodo al brasileño no es nada nuevo. Sin embargo, cerrado el mercado de la Premier League, ahora mismo el FC sólo tiene dos posibles destinos para poder vender a Philippe Coutinho, el jugador más caro de la historia del club. El primero, el , que sería ideal para el Barcelona.

El jugador gusta en París, no ve con malos ojos esa opción y el Barcelona estaría encantado de conseguir que entrase dentro de la operación por Neymar Junior. Y es que el Barça, como ya avanzó Goal, ya sabe qué le pide el PSG por el brasileño: Coutinho, Semedo y 50 millones.

Eso sí, París no es la única opción de Coutinho, ya que segùn ha podido saber Goal, la situación del futbolista brasileño podría dar un giro si no cuaja la negociación con el PSG. Y es que hay un club que podría estar bastante interesado en contar con Coutinho y ese no es otro que el Bayern de Múnich, que ha perdido potencial atacante con las bajas de Ribery y de Robben y que busca un jugador de calidad para reforzar su ataque. Fuentes cercanas al club azulgrana confirman que el Bayern sería una salida que podría agradar a todas las partes, jugador y clubes.

Es obvio que el Barcelona quiere sacar al jugador y, de hecho, aceptaría una cesión gratuita. Sobre ese tema han hablado con el Bayern los agentes del jugador, Kia Joorabchian y Giuliano Bertolucci, que buscan una salida para el jugador. La opción del PSG sigue presente, pero el equipo francés siempre ha priorizado el dinero por delante de jugadores de intercambio y, además, el club galo negocia también con el , lo que puede entorpecer la operación.

Con información de Bruno Andrade