Courtois critica el penalti pitado contra el Real Madrid ante el Elche: "Es ligero, hay otro a Benzema"

Courtois se quejó tras el partido del penalti que señalaron al Real Madrid en contra al tiempo que denunció otro no pitado sobre Benzema.

El tropezó en (1-1) en un partido donde los blancos se adelantaron con un gran gol de Modric pero donde Fidel empató de penalti arrebatándoles dos puntos vitales para los blancos en su lucha por la Liga.

Primero Casemiro, posteriormente Butragueño y tampoco Zidane, se pronunciaron sobre la jugada polémica. Sí lo hizo Courtois quien en los micrófonos de Movistar habló sobre el penalti de Carvajal sobre Barragán y el no señalado de Víctor sobre Benzema.

El artículo sigue a continuación

“El de Carvajal es un penalti ligero. Hay árbitros que les gusta pitar eso. Si pitas uno y no el otro… Si no pitas el de Benzema y pitas el otro… El VAR no puede entrar. Nos pasó contra el Barça también, no podemos pensar en el árbitro”.

La queja de Courtois:

-"Me parece un penalti ligero, pequeños agarrones que siempre hay en el área"

-"Hay árbitros a los que les gusta pitar eso"

-"Si no pitas el de Benzema, no puedes pitar el otro"

-"Nos pasó también contra el Barça". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WNbqwT2lsT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 30, 2020

Era la sexta pena máxima señalada contra el Real Madrid, que en datos de Opta ha concedido seis lanzamientos de penalti en sus últimos nueve partidos en , los mismos que en sus anteriores 65 encuentros en la competición. De hecho solo el , con siete, suma más penaltis en contra en lo que va de Liga.