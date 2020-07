Correa: "Le debo todo al Atleti y cuando me pongo esa camiseta salgo a muerte"

El argentino también habló de Oblak: " Es el número uno, está en un grande y no tiene necesidad de irse", dijo en Radio Marca

Ángel Correa , uno de los jugadores más importantes de la temporada del , repasó la actualidad rojiblanca en "Radio Marca". El pasado verano pudo acabar saliendo del club y cuando eso no pasó, se convirtió en un indiscutible para Simeone. Este temporada se nota " más maduro como jugador " y más " titular que nunca" . La pregunta es ¿seguirá en el Atlético de Madrid? Su respuesta: "Depende de lo que quiera el club y el entrenador. Le debo todo al Atleti y cada vez que me pongo esa camiseta salgo a muerte ", asegura. Compromiso 100%.

Para Correa, el Atlético no es favorito para ganar la Champions

"No nos creemos favoritos para ganar la Champions. Estamos trabajando fuerte, pero en la Champions todos los partidos van a ser difíciles. Sea cual sea el rival, te puede hacer daño" , aseveró, para después referirse la enorme dificultad del reto " lo de ganar la Champions sabemos que es muy difícil. Sabemos como saben los hinchas del Atleti que es muy complicado, pero vamos a darles lo mejor ", asegura.

Su salida frustrada el pasado verano

Sobre los rumores de su posible salida el pasado verano, Correa comentó "una vez que se aclaró todo puse la cabeza dentro del equipo y cuando el Cholo empezó a contar conmigo intenté hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo hasta el parón de la pandemia, que ha sido terrible. Tengo que decir que este cuerpo técnico me ha hecho crecer muchísimo ", explicó.

Elogios para Simeone y para el "Mono" Burgos

Sobre la figura de Diego Pablo Simeone, Correa comentó: " Son muchos años en el Atleti, Simeone me conoce bien. Él sabe que puede contar conmigo en cualquier posición. Donde me ponga yo voy a dar lo mejor de mí y Simeone sabe eso", apuntó. Después comentó que "gracias a Dios me respetaron mucho las lesiones y el Cholo contará conmigo para lo que necesite ", dijo.

Acerca del "Mono" Burgos dice que siempre "estará muy agradecido a todo lo que hizo por él, va a dar un paso importante en su carrera y es una grandísima persona"

"Oblak es el número uno y ya está en un grande"

"No hay ningun portero como Oblak, nos gana muchísimos puntos. ¿Si se irá o se quedará? Yo creo que irse o quedarse es decision de Jan. Es feliz en Madrid, tiene todo aquí y se lo ha ganado. El primer año le costó, como a todos los que llegan al Atleti, pero es el mejor del mundo, el número uno, está en un grande y no tiene necesidad de irse ", comentó Correa, después de las palabras de Enrique Cerezo sobre el futuro del esloveno.

Acerca de Marcos Llorente, el argentino comenta que "es verdad que en los entrenamientos hacía muchos goles y eso lo vio el Cholo y decidió ponerlo ahí. Con su fuerza y su velocidad en ese sitio, marca la diferencia. Ojalá que siga así con esa fuerza en la Champions, porque lo que viene es importante ", aseguró.