Córdoba, Carrascal y los jugadores que piden pista a Queiroz para el inicio de la Eliminatoria

El técnico luso mira atento el nivel de varios jugadores para sumarlos al procesos de Selección Colombia.

El inicio de la Eliminatoria Sudamericana está a la vuelta de la esquina y pronto se conocerá la lista de Carlos Queiroz para los duelos de la Selección ante y , que marcarán el camino rummbo a 2022.

La lista del Míster podría tener varias sorpresas, como ya nos tiene acostumbrados, pues hay jugadores en muy buen nivel que aún no han sido tenido en cuenta para este proceso de la Tricolor, que cumplió su primer año hace unos días.

En Goal analizamos los jugadores que vienen pidiendo pista en la Selección gracias a su buen momento en el fútbol local e internacional.

DANIEL MUÑOZ (ATL. NACIONAL)

Uno de los jugadores más regulares del fútbol colombiano y viene pidiendo pista desde hace rato, incluso Queiroz lo ha tenido en cuenta en un par de convocatorias, pero no ha podido estar por culpa de lesiones. Ahora está en plenitud de condiciones físicas y en gran nivel en el Verdolaga. Su polifuncionalidad le da un plus para llegar a la Selección, pues puede dar una mano como lateral derecho o volante.

EDWUIN CETRÉ (JUNIOR)

El atacante de Junior está pasando por un gran momento y ya demostró que la Tricolor no le queda grande en el Sudamericano Sub-23. A pesar de que el equipo de Reyes no tuvo una brillante presentación, Cetré fue uno de los más destacados con su velocidad, gambeta y gol, marcó 4 en 7 partidos.

JORGE CARRASCAL (RIVER PLATE)

Fue el mejor jugador de la Selección Sub-23 en el Torneo Preolímpico. Es un jugador determinante, con un gran cambio de ritmo, hábil con el balón en los pies, gambeteador y muy inteligente. En River no tiene tanta continuidad, pero cuando entra demuestra que tiene mucho potencial. La poca actividad de James y Juanfer en sus clubes le abren una puerta en la Absoluta. Queiroz ha estado muy pendiente de su evolución deportiva.

JHON CÓRDOBA (COLONIA)

El delantero chocoano de 26 años está pasando por un gran momento en el fútbol alemán. La temporada pasada fue vital para el ascenso del Colonia con sus 21 goles y esta ya suma once y dos asistencias en la . Ha estado en varios procesos en las juveniles de la Selección, pero aún no ha tenido la oportunidad en la Absoluta, algo que podría cambiar pronto si sigue con este nivel.

LUIS SUÁREZ (ZARAGOZA)

Su nombre es sinónimo de gol en el planeta fútbol y él no ha defraudado. El nacido en Santa Marta hace 22 años está haciendo una brillante temporada en el de la Segunda División de , donde ha marcado 16 goles en 28 encuentros. Su nombre ya está sonando fuerte en y sus presentaciones lo han puesto en el radar de Queiroz, a quien no le importa que no esté en la máxima categoría.