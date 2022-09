Copenhague vs. Sevilla en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

Sigue todos los detalles del partido que se disputa en Dinamarca.

El Sevilla no pudo hacerse con los tres puntos en su visita a la capital de Dinamarca y no pasó del empate a cero en su visita al Copenhague en la UEFA Champions League. No fue un encuentro muy vistoso, hubo pocas ocasiones y la igualdad pesó por encima de todo a pesar de que los visitantes propusieron más. En el lado positivo para los hispalenses, el conjunto de Lopetegui dejó la portería a cero por primera vez en la temporada.

Los de Julen Lopetegui comenzaron el torneo con una estrepitosa derrota en casa ante el Manchester City de Haaland y Guardiola, cayendo por 0-4 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el equipo danés no empezó mucho mejor, perdiendo por 3-0 a domicilio frente al Borussia Dortmund.

Reacciones

Lopetegui: "Hemos tenido ocasiones para ganar el partido"

"Hemos sido merecedores de los tres puntos, hemos tenido ocasiones para ganar el partido pero si no aciertas es complicado. El equipo no ha perdido la compostura. Destaco el trabajo defensivo de los chicos jóvenes y es una nota positiva, nos vamos tristes porque nuestra idea era ganar los tres puntos".

Falta de gol: "Creo que Isco ha hecho muy buen partido sin estar a su mejor nivel pero necesitamos que también el resto suban el rendimiento en el sentido de la personalidad y la confianza. Va a hacer que el equipo mejor en ese aspecto, estos jugadores tienen que coger el ritmo. Es un partido de Champions y creo que hemos tenido ocasiones para ganar".

Minuto a minuto

95' Final del partido, el Sevilla no puede con el muro danés y se marcha de Copenhague con un pobre empate a cero.

93' Amarilla para Carmona por falta en ataque sobre Sorensen.

92' ¡El Sevilla completamente volcado sobre área rival, la puso sin que nadie pudiera rematar su centro!

90' Hay tres minutos de descuento.

87' Y tenemos el último cambio del partido por parte del Copenhague, sale Johanesson y se incorpora Sorensen.

86' ¡Mukairu prueba fortuna con un tiro desde la frontal, tras una recuperación que ha hecho él mismo, será saque de puerta!

84' Cambio en el Sevilla: se marcha Isco, entra Januzaj.

83' Amarilla para Stamenic por protestas al colegiado.

82' ¡Papu arranca por el carril central, Telles recupera un balón que la defensa local creyó estaba fuera, y Jordan puso un centro que se marcha por línea de fondo!

80' Además, Claesson deja paso a Haraldsson.

79' Más cambios, esta vez por partida doble del Copenhague. Primero sale Falk Jensen y entra Lerager.



76' Amarilla para Jordán por simular una caída dentro del área.

74' Además, En Nesyri deja paso a uno de los nuevos fichajes, Kasper Dolberg.

73' Hay doble cambio del Sevilla que sale con todo. Primero se marcha Lamela, entra Suso.

73' Primer cambio del Copenhague: se marcha Daramy y entra Mukairu

71' ¡Falta muy peligrosa a favor del Sevilla en la frontal, se la pide Isco e intentó colarlo sin éxito entre la barrera! ¡Pero la jugada ha continuado e Isco buscó con varios recortes a sus compañeros, al lanzar el pase lo saca la defensa!

68' ¡Isco desde fuera del área intenta un remate con rosca que obliga a Ryan a intervenir!

66' Además, se marcha Rakitic y entra Jordán.

65' Cambio en el Sevilla. Se marcha Delaney, con ovación del público danés a su compatriota, entra Papu Gómez.

63' El Sevilla consigue forzar una falta previa recuperación en campo rival, la consigue En Nesyri pero no encuentra rematador.

60' Se preparan para entrar Papu Gómez y Jordán en el Sevilla.

58' Amarilla para Claesson por una entrada sobre Isco.

54' ¡Y ahora responde el Copenhague, logra zafarse por fondo de Carmona y Gudelj para rematar en la línea contra Dmitrovic!

53' ¡OCASIÓN PARA EL SEVILLA! ¡Otro córner, Telles encuentra a Carmona y de cabeza la manda por encima del larguero!

50' ¡Buena jugada de Falk con Daramy, tiene que despejar Carmona!

47' ¡Delaney buscó portería en un remate blocado por la defensa! El Sevilla genera un saque de esquina.

46' ¡Comienza la segunda parte! Mismos onces iniciales que al arranque.

Al Sevilla vuelven a fallarle las ideas en un primer tiempo más igualado de lo que Lopetegui habría deseado. A pesar de un buen arranque, el Copenhague estuvo por momentos más cerca de adelantarse en el marcador.

45' ¡STAMENIC! ¡Centro de Vavro para el Claesson, llega antes su compañero que no estaba siendo tan marcado por los centrales y logra peinarla por encima del larguero!

42' El Sevilla quiere marcharse al descanso con cierto dominio territorial, pero no está siendo capaz de imponerlo.

40' ¡Pase perfecto de Isco hacia Carmona, dos para dos, el lateral esperó para hacer un amague y buscar a En Nesyri pero no le encuentra desde segunda línea!

39' ¡Otra de los daneses! ¡Vavro lanza la falta rasa y al palo largo, Dmitrovic consigue cazarlo! Iba a puerta.

37' Falta muy peligrosa para el Copenhague, Fernando ha derribado a Falk Jensen a la altura de la medialuna. Está justo frente a la portería.

34' ¡Diks le gana la espalda a Alex Telles pero no consigue cabecear a puerta! Además terminó cometiendo falta en ataque por agarrar al defensor.

33' Falta favorable al Copenhague a la altura del banderín de córner, muy cerrado a portería, la tuvo que despejar Rakitic! Saque de esquina.

31' ¡TUVO EL COPENHAGUE EL PRIMERO! ¡Gran cambio de orientación de Diks para Kristansen, completamente solo, la manda por encima del larguero!

27' ¡OCASIÓN DEL COPENHAGUE! ¡Centro para Johanesson al segundo palo, tiene que saltar Dmitrovic!

24' ¡En Nesyri fuerza la salida del guardameta para generar otro saque de esquina! ¡Isco pone el córner y Telles le pega una fortísima volea que se estrella en Khocholova!

22' El juego del Sevilla se está viendo frenado por la defensa danesa. Parecía que Isco iba a jugar más liberado que en otras ocasiones, pero están centrados en cortarle el paso.

18' Ni En Nesyri ni Delaney consiguen sorprender en la reacción sevillista. El Copenhague trató de escapar a la contra, pero Kike Salas hizo una buena recuperación.

16' ¡Oportunidad para el Copenhague! ¡Pérdida de Lamela, recupera Daramy y este abre por banda hacia Kristansen, que pone un centro raso atrapado por el guardameta sevillista!

13' Dmitrovic tiene que salir de su portería para evitar un pase largo hacia Stamenic. El Copenhague intenta sorprender con balones largos al ataque.

10' Daramy ve tarjeta amarilla por una entrada sobre Carmona.

8' ¡PRIMER AVISO DE RAKITIC! ¡Buena jugada de Carmona por la banda, encuentra el espacio para el internacional croata y este la manda por encima del larguero! En una acción previa el lateral reclamaba una posible mano de Kristansen, pero no hubo nada a juicio del árbitro.

5' ¡Primera llegada del Sevilla, Vavro despeja a córner una internada por banda de Isco para Telles! No pudieron aprovechar el saque de esquina posterior.

3' Primeros minutos de tanteo donde el Sevilla quiere tener el control.

1' ¡Comienza el partido, saca de centro el Copenhague!

¡Saltan los dos equipos al estadio Parken y suena el himno de la Champions! El Sevilla vestirá hoy la segunda equipación roja porque el Copenhague va completamente de blanco. Dirige el encuentro el bosnio Irfan Peljto.

El Sevilla ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la fase de grupos de UEFA Champions League , tantos como en sus 22 previos de este tipo en la competición (diez victorias y nueve empates).

El Copenhague mantuvo la portería a cero en sus tres partidos en casa en su última temporada de la UEFA Champions League, con una victoria y dos empates en 2016-17.Los únicos enfrentamientos del Sevilla con un rival de Dinamarca se produjeron en los octavos de final de la Copa de Europa de 1957-58, avanzando con una victoria global de 4-2 sobre el AGF Aarhus (4-0 en casa, 0-2 fuera).

Este será el primer encuentro entre el FC Copenhague y Sevilla en competición europea, siendo el equipo de Julen Lopetegui el séptimo rival español distinto al que se enfrentan los daneses (tras Barcelona, Real Madrid, Real Betis, Atlético de Madrid, Valencia y Mallorca).

Ya calientan los dos equipos en el césped del Parken Stadion de Copenhague, donde el Sevilla tiene que puntuar al menos para no complicarse su continuidad en la Champions League.

También ha hecho pública su alineación el Copenhague.

Novedades: No juega Bono en el Sevilla y entra de Rakitic al once en lugar de Óliver Torres, que no está inscrito en la competición.

¡Ya hay once del Sevilla!

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Copenhague y el Sevilla FC de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

