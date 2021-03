Copa Colombia BetPlay 2021: cuándo es, formato, calendario de partidos y TV

El torneo entregará un cupo a la Copa Libertadores 2022 y definió su sistema de campeonato en la Asamblea de diciembre del 2020.

La Copa Colombia 2021 ya marcha en el fútbol profesional colombiano. El torneo que reúne y enfrenta a los equipos de primera y segunda división del país, tiene reservado el cupo de Colombia 4 para la Copa Libertadores del 2022 por lo que se hace un título deseado por los principales clubes.

Las primeras dos fases serán de eliminatoria entre los equipos de segunda división y para la tercera fase ingresarán los 12 equipos de la Liga que no tienen participación internacional. En octavos de final se sumarán los ocho representantes del país en Libertadores y Sudamericana para desarrollar las fases finales en llaves de eliminación directa.

A diferencia de la Copa 2020, la de este año tendrá partidos de ida y vuelta para los octavos de final, cuartos, semifinales y final.

La Copa iniciará el 10 de marzo y terminará el 24 de noviembre. La televisación será a través del canal Win Sports y Win Sports +.

ASÍ SE JUGARÁ LA COPA BETPLAY 2021

FASE I

– 16 Equipos del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2021

– 8 Llaves sorteadas

– 8 Clasificados

– Los 8 mejores clubes en la Tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2020, serán cabezas de serie de cada llave.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo



FASE II

– 8 Equipos clasificados de Fase I

– 4 Llaves predeterminadas

– 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

– 4 clubes ganadores de la Fase II y 12 clubes de la Liga BetPlay I DIMAYOR 2021 que no participan en competencia internacional 2021.

– 8 llaves predeterminadas.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

OCTAVOS DE FINAL

– 8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2021.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

– 8 clubes ganadores Octavos de Final

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

– Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

– Ganadores Semifinales

– Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

FASE I

Se enfrentarán los 16 equipos del Torneo BetPlay 2021 (Segunda División) organizados en ocho llaves teniendo en cuenta la tabla de Reclasificación 2020. Los ocho mejores clubes fueron cabeza de serie de cada llave y los ocho equipos restantes fueron sorteados en las llaves.

Los clubes sembrados fueron: Atlético Huila, Cortuluá, Deportes Quindío, Unión Magdalena, Valledupar FC, Bogotá FC, Leones FC y Llaneros FC. Por su parte, los equipos sorteados eran: Fortaleza CEIF, Real San Andrés, Orsomarso SC, Boca Juniors de Cali, Atlético FC, Tigres FC, Real Cartagena, Barranquilla FC. Es importante aclarar que esta fase se jugará en partidos de ida y vuelta y que los equipos cabeza de llave terminarán en condición de local.

La Fase I de la Copa BetPlay DIMAYOR 2021 se jugará de la siguiente manera:

MARZO 10 y 17

Llave A: Atlético Huila vs Real Cartagena

Llave B: Cortuluá vs Real San Andrés

Llave C: Deportes Quindío vs Barranquilla FC

Llave D: Unión Magdalena vs Boca Juniors Cali

Llave E: Valledupar FC vs Orsomarso SC

Llave F: Bogotá FC vs Tigres FC

Llave G: Leones FC vs Fortaleza CEIF

Llave H: Llaneros FC vs Atlético FC