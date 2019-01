Copa América 2019: Rueda, el elegido para la renovación de la generación dorada

La ausencia de Chile en Rusia 2018 marcó el final de una gloriosa etapa en La Roja sudamericana. El colombiano emprendió un duro desafío.

Desde 2007 hasta 2017, el seleccionado chileno estuvo siempre dirigido por técnicos argentinos (Bielsa, Borghi, Sampaoli y Pizzi). El lapso –dato no menor- coincide con la etapa más exitosa del combinado nacional y con la obtención de sus dos únicos títulos continentales, la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016. Esas dulces victorias, sin embargo, taparon el futuro, no permitieron ver más allá y no dieron la posibilidad de entender que los futbolistas tienen también un reloj biológico, que un día partirán y otros deberán estar preparados para ocupar su lugar. Hoy, el recambio es uno de los puntos que más le preocupa a Reinaldo Rueda, el elegido para la renovación de la llamada generación dorada y el que tendrá su primer gran desafío en la Copa América de este año.

El colombiano, ya desde el inicio de su ciclo, explicó y demostró con hechos sus intenciones: hacer fuerte a una nueva camada de jugadores (nacidos en 1993 y 1994, sobre todo), entre los que se encuentran Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Ángelo Sagal, Nicolás Castillo y Erick Pulgar, entre otros; utilizar centrales altos, como Enzo Roco y Maripán; y que Gary Medel juegue de mediocampista y sea el nuevo capitán, mientras está todavía en duda la continuidad de Claudio Bravo en la portería.

En Brasil 2019, Rueda tendrá 62 años y una gran experiencia cargará sobre su espalda. Ya dirigió a dos selecciones: Colombia, en dos ciclos (2002 y 2004-2006), y Honduras (2006-2010), con la que logró clasificar al Mundial de Sudáfrica. Estuvo también al frente de cinco equipos, destacándose en Atlético Nacional, donde ganó seis campeonatos: Torneo Finalización, Superliga de Colombia, Copa Colombia, Torneo Apertura, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.