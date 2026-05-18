Convocatoria de Brasil para el Mundial: Neymar regresa tras dos años y medio, Antony no está

Neymar vuelve a la selección brasileña. El seleccionador Carlo Ancelotti lo convocó para el Mundial tras incluirlo en la lista anunciada el lunes.

No era convocado desde octubre de 2023, tras fichar por el Al-Hilal procedente del París Saint-Germain por noventa millones de euros.

Las lesiones han sido el principal motivo: en los últimos años sufrió rotura de ligamento cruzado, lesión en el tendón de la corva y problemas de menisco. Esta temporada, aunque ha jugado solo quince partidos oficiales con Al-Hilal, ha marcado seis goles y dado cuatro asistencias.

Pese a ello, Ancelotti lo ha convocado. Será el cuarto Mundial del jugador, tras 2014, 2018 y 2022.

Completan la lista, entre otros, Alisson Becker, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Endrick, Vinícius Júnior y Raphinha.

El delantero del Chelsea João Pedro (8 partidos internacionales), Los centrocampistas del Chelsea Andrey Santos (6 partidos internacionales) y del Tottenham Hotspur Richarlison (54 partidos internacionales), el defensa del FC Porto Thiago Silva (113 partidos internacionales) y el delantero del Real Betis Antony (16 partidos internacionales) se quedan fuera.

Brasil debutará en la Copa América el 13 de junio ante Marruecos, y luego se medirá a Haití el 19 y a Escocia el 24.

Convocatoria completa de Brasil para el Mundial:

Porteros: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Wéverton (Grêmio).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Roma).

Centrocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Ittihad Club), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).