¡Contundente! El desopilante mensaje de la Selección Colombia para Scolari

La FCF no se guardó nada y respondió a las polémicas declaraciones de Felipao sobre su posible llegada a la Tricolor.

Polémica a la vista entre la Federación Colombiana de Fútbol y Luiz Felipe Scolari; un cruce de declaraciones que ha dado de qué hablar en Brasil y en Colombia.

En horas de la mañana, Felipao tiró contra la FCF dejando claro que por más que insista no cambiará Palmeiras por la Tricolor sin importar el monto de la oferta.

"Parece que Colombia no entendió que no voy a salir de Palmeiras", manifestó Felipão en rueda de prensa, dejando claro que no importará cuántas veces suba la oferta. "No es cuestión de dinero, si fuera por eso habría aceptado la propuesta de China" , sentenció.

No pasó mucho tiempo de las declaraciones del DT brasileño cuando la Federación respondió por medio de sus redes sociales de manera contundente y dejando muy mal parado a Felipao. "Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral"