Conte valoró el "gran compromiso" de Alexis y defendió a Lautaro de las críticas

El DT del Inter valoró el aporte del chileno en la goleada 6-0 sobre Brescia, pero lamentó que el argentino no se hiciera presente en el marcador.

Alexis Sánchez volvió a ser titular en y respondió con creces a la confianza de Antonio Conte. Y es que el chileno rompió un maleficio de 277 días al lograr convertir un tanto en la holgada victoria de los lombardos por 6-0 sobre Brescia. Un derechazo cruzado desde el punto penal puso término a esta larga sequía (no marcaba desde el pasado 28 de septiembre ante la ) justo el día que Manchester United confirmó que le permitirá terminar la temporada en el Giuseppe Meazza. Además, el exArsenal repartió dos asistencias.

Por lo mismo, y como era de esperar, se ganó los elogios del DT interista que valoró el alza en su nivel futbolístico. "Sánchez ha sido traído para poner calidad. Ahora Alexis no es el que era antes. Lo aprecié en , ahora está en el camino correcto. Con entró con la actitud correcta y me gustó, hoy he visto un gran compromiso de su parte. El camino es este, tener tres delanteros ahora me hace sentir más relajado", reconoció el entrenador a los micrófonos de DAZN.

Respecto al compromiso, Conte mostró su satisfacción al asegurar que "fuimos buenos para ganar, pero me gustó la actitud del equipo que nunca se detuvo, siempre esperaba mantener el pie en el acelerador. Hemos marcado muchos goles y no tenemos a ningún jugador tocado. Esto debe darnos satisfacción". Y agregó: "Este es un equipo que a nivel de corazón, generosidad, abnegación, no tengo nada que reprochar".

Finalmente, tuvo palabras para Lautaro Martínez, quien viene siendo criticado desde el anuncio de su posible salida al . El argentino suma apenas una conquista desde la reanudación de la competencia, contrario a los números que dejó hasta antes del parate: 17 goles en 33 partidos con el Nerazzurri.

"Desde el punto de vista del compromiso, puedes culparlo por cero. Ciertamente, en un partido como este mereció marcar un gol por las oportunidades creadas y tener satisfacción personal. Pero estoy tranquilo, sé que tenemos que hacer este mini-torneo y sé que tengo muchachos buenos y profesionales que aman al Inter. Luego hay cualidades y defectos, como en todos lados. Pero lo digo en serio, los muchachos porque son espléndidos. Trabajan, luego en el juego pueden cometer errores, pero no puedo decir nada sobre su corazón y generosidad. Lo siento porque a veces cometemos un descuido serio que nos ha hecho perder puntos", cerró.