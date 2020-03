Conmebol prioriza la salud por el coronavirus: “No hay apuro para volver a las canchas”

La Confederación reitera el llamado para que el aislamiento preventivo sea la mejor arma contra el virus que afecta al continente.

En medio de la pandemia que ya registra casos por todo el continente, la Conmebol envió un mensaje cargado de emotividad como parte de la campaña para que las personas se refugien en sus casas y se aislen tanto como les sea posible para evitar el contagio del Covid-19.

Las palabras de aliento y motivación para superar el difícil momento que ha generado el Coronavirus fueron acompañadas de imágenes con los principales torneos sudamericanos como la , la y las Eliminatorias, recalcando momentos de éxito y resaltado a las principales figuras del fútbol sudamericano.

"Hoy Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia" , remarca. Además el discurso da a entender que los torneos sudamericanos estarán en suspensión hasta que todo se normalice: "No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar debemos estar todos" .

El mensaje completo de la Conmebol por el Coronavirus:

"Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido. El más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro, pero como sudamericanos le mostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido, nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar, que no existen rivales imposibles. Hoy Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia. El que nos permita estar más unidos y ms vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar debemos estar todos. Juega de local. Quedate en casa."