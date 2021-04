Confidencial Goal: ¿Qué le dijo Zidane a sus jugadores en el descanso del Real Madrid-Chelsea?

El técnico francés ajustó en el entretiempo y rediseñó el plan, para lograr bajar las revoluciones del partido y que el Chelsea no pudiera correr

"Había que cambiar algo al descanso, porque la primera parte no fue como queríamos". Palabra de Zinedine Zidane en la conferencia post-partido. Los jugadores del Chelsea salieron como aviones y lastimaron al Real Madrid durante media hora. A Zidane no le estaba gustando el desempeño táctico de su equipo y cuando el colegiado pitó el descanso, habló en el vestuario, corrigió a sus jugadores y quiso ajustar. Pero ¿qué le dijo ZZ a sus jugadores en el descanso? ¿qué instrucciones dio Zidane a los suyos para cambiar el rumbo del choque?

"No podemos seguir dejándoles correr tan fácil"

Según ha podido saber Goal, la charla de Zidane con sus hombres después del primer tiempo fue intensa. No demasiado larga, pero centrada en un discurso corto y en vena: "No podemos seguir dejándoles correr tan fácil". Tuchel había ganado la partida de ajedrez en el primer acto y Zidane se dio cuenta de que sus hombres debían alterar el plan inicial. De entrada, Zidane dispuso una presión alta para dañar la salida de balón de los ingleses, con Casemiro encima de Jorginho para taponar la construcción de juego del Chelsea. Sin embargo, el plan no salió bien porque el Madrid cometió el error de defender hacia adelante y provocar que, cuando el Chelsea salía, pudiera superar fácil la primera línea de presión y llegar en avalancha.

Del frágil plan "A" , el eficaz plan "B"

Zidane rediseñó el plan. Según ha podido saber Goal, Zidane pidió coordinar las marcas y ajustarse, poniendo especial hincapié en no perder balones para que el Chelsea no pudiera recuperar la pelota y salir en transición. Zidane explicó brevemente a varios de sus jugadores que había que estar más juntos, mantener el control del juego y sobre todo, hacer más pases de seguridad, para evitar los robos de Kanté y que se pudieran desplegar Mount y Pulisic en velocidad. La instrucción fue sencilla: si juntaban líneas, habría menos espacio para un Chelsea que vuela si puede correr y que se vulgariza cuando tiene que atacar en estático.

El mensaje de Zidane caló en el vestuario. Había que lograr que el partido fuera de ida y vuelta y los jugadores se aplicaron. El Madrid bajó las revoluciones del partido, tuvo el control del juego, no se partió en dos y jugó sus bazas de manera inteligente, sin dejarse llevar por el ritmo frenético que quería imponer el Chelsea. De hecho, Modric, agotado en muchas fases del partido, llegó a retrasar mucho su posición para ayudar a los centrales en la salida de balón y asegurar la posesión. El plan "A" de Zidane no funcionó y le pudo costar caro al equipo blanco, pero el "B" sí. Zidane ajustó cuando debía y el Madrid logró equilibrar el partido.

El club cree que si el Madrid mejora el tono físico, estará en Estambul

Al acabar el partido, Zidane felicitó a sus jugadores por haber mantenido el tipo ante un rival complicado y les dijo que se sentía orgulloso del esfuerzo del equipo en una situación límite. Confía en darle la vuelta a la tortilla en Londres y cree que su equipo está capacitado para meterse en la final. Un pensamiento que, según ha podido saber Goal, se corresponde con el de la zona noble del palco de Valdebebas, donde la teoría más extendida sostiene que, si el Madrid mejora su tono físico, hará gol en Stamford Bridge y estará en Estambul.