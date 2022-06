Conferencia de prensa México vs Surinam: qué dijo el Tata Martino, reacciones y declaraciones en directo

El entrenador rosarino se pronunció sobre una nueva reunión con Javier Hernández de cara al Mundial de Qatar.

A menos de seis meses del próximo Mundial, Gerardo Martino pidió no especular sobre las consecuencias que pudiera tener una nueva reunión con Javier Hernández, quien no ha sido llamado a Selección y que llevarán a cabo de manera virtual al no poder coincidir en Los Ángeles.

"Pero no es mas que una platica entre un jugador y un entrenador, no hay que hacer ninguna especulación entorno a eso", explicó Martino de cara al debut en Concacaf Nations League contra Surinam en el Estadio TSM Corona de Torreón.

El Tata se dio tiempo para aclarar temas sobre el avance en la lista final para el Mundial, los minutos que pudiera tener Marcelo Flores en próximos encuentros y el presente de Diego Lainez.

¿Los 16 convocados están seguros?: "En realidad s puede pensar eso porque la mayor parte de estos jugadores que fueron desafectados antes, habitualmente han venido en estos tres años y medio, pero nadie debe dar nada por seguro".

"Quedan cinco meses por delante y todos tienen que hacer el mayor esfuerzo para estar en el Mundial. Sí es cierto en arte lo que usted menciona, pero tampoco garantiza absolutamente nada".

Javier Hernández: "No cambió nada, yo mismo lo exprese. Hemos tenido un contacto hace mes o mes y medio. Primero de forma escrita, después de forma verbal. Lamentablemente no tuve el alta para viajar, mi deseo era viajar a Los Ángeles para reunirme con él, seguramente la tendremos por Zoom. Pero no es mas que una platica entre un jugador y un entrenador, no hay que hacer ninguna especulación entorno a eso".

¿Decisión final con esta convocatoria?: "Nosotros hicimos una convocatoria pensando en lo que tenemos dentro de cinco meses que es la Copa del Mundo. Siempre pensando en lo más importante que es nuestra participación en la Copa del Mundo. Ninguna decisión tomada para esta convocatoria tiene que ver sólo con Nations League".

“Lo que tenemos planificado para estos dos partidos de Liga de Naciones es ver a la mayor cantidad de jugadores”.



Diego Lainez: "Primero, nosotros confiamos mucho en Diego y en su capacidad. Ha estado convocado en estos cinco partidos teniendo una parte final del torneo español con muy pocos minutos, pero como entendemos que es un futbolista que muchas veces nos ha dado buenas respuestas siendo revulsivo en el transcurso de un partido, entendimos que debía estar con notorios".

"Sabíamos que tendría menos participación, poca o nula en los tres primeros partidos, pero sí tendrá mayor participación en los dos que quedan. No es decisiva la participación que pueda tener en estos partidos y sí tiene mucho que ver lo que venga en su futuro, la posibilidad de cambiar de club y jugar mas tiempo donde vaya en esta segunda parte del año".

Marcelo Flores: "Seguramente lo va a tener, pero con Marcelo como siempre digo es que todo lo que él pueda ir creciendo alrededor de los mejores futbolistas de México, a los 17 o 18 años es trascendental. Tomó la decisión hace poco de representar a México y ahora convive con los que pueden ser sus compañeros o las grandes figuras que quizá en un tiempo no estarán".

"Hacer un entrenamiento con ellos es fantástico para él. Para lo que más sirve esta estadía de Marcelo acá es para que conozca lo que es ser seleccionado nacional, después el debe construir una carrera para ser considerado en el futuro, pero la realidad es que hoy le sirve mucho para saber qué significa ser un seleccionado nacional".