El Al-Nassr sueña con prolongar su racha de victorias en la Liga Saudí Roshen, en su camino hacia un título que no consigue desde hace siete años, cuando reanude sus partidos en la competición, tras el parón internacional del pasado mes de marzo.

El Al-Nassr, líder de la liga saudí con 67 puntos, recibe hoy viernes a su rival, el Al-Najma, colista de la clasificación con 8 puntos, en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El «Al-Alamy» confía ante Al-Najma en su récord impecable en los partidos que disputa inmediatamente después de la pausa internacional, lo que le convierte en el campeón de la liga saudí en este aspecto durante la temporada actual.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Nassr sigue siendo el único equipo que ha logrado ganar el primer partido de la Liga Roshen tras el parón, en las tres convocatorias internacionales de la presente temporada.

La liga saudí se interrumpió por el parón internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado.

En cuanto al cuarto parón, tuvo lugar el pasado diciembre con motivo de la Copa de los Arabes 2025 en Catar, pero no se trató de un parón internacional general de la FIFA, como en los tres anteriores.

Lee también: Solo ocurre por tercera vez... Un hito histórico espera a Ronaldo en el partido contra Al-Najma

El Al-Nassr venció al Al-Khaloud por 2-0 en la segunda jornada, tras el parón de septiembre; al Al-Fateh por 5-1 en la quinta jornada, tras el parón de octubre; y al Al-Khaleej por 4-1 en la novena jornada, tras el parón de noviembre.

A diferencia del Al-Nassr, ningún otro equipo ha logrado el pleno de puntos en sus partidos tras el parón internacional, ya que tres equipos han sumado 7 puntos, con dos victorias y un empate: el Al-Hilal, el Al-Ittihad y el Al-Taawoun.

Por el contrario, solo dos equipos sumaron 6 puntos tras el parón internacional, con dos victorias y una derrota: Al-Khaleej y Al-Hazm, mientras que Al-Ahli y Al-Shabab sumaron 5 puntos, con una única victoria y dos empates.

Cabe destacar que el Al-Nassr se enfrenta a una dura competencia por el título de la Liga Saudí esta temporada, por parte del Al-Hilal, segundo clasificado, que se encuentra a solo 3 puntos, y del Al-Ahli, que le sigue a 5 puntos.