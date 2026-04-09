Un jugador del Club Al-Ittihad de Yeda quiere reconciliarse con la afición y, antes del debut en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia, les obsequia con un generoso regalo.

El martes debutará en octavos de final ante Al-Wahda, en el estadio Al-Inmaa de Emiratos Árabes Unidos.

Según el periodista Alaa Saeed en su cuenta de X, el jugador Abdulrahman Al-Aboud ha donado 500 entradas para regalar a la afición en ese encuentro.

El periodista añadió que el jugador entregará los boletos al Consejo de Aficionados del Club Al-Ittihad para su distribución previa al encuentro.

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Su gesto busca reconciliarse con la afición tras los recientes malos resultados en la Liga Saudí Roshen y en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El último tropiezo fue el miércoles, al caer 3-4 ante Neom en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Riad, en un partido adelantado de la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

Cabe recordar que Al-Aboud solo ha disputado 16 partidos con los «Tigres» desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado un único gol y ha dado una asistencia.